6 de enero de 2026 - 18:52

El Gobierno oficializó la primera concesión privada de rutas en el corredor del Mercosur

El Ministerio de Economía firmó los contratos para los Tramos Oriental y Conexión de la Red Federal de Concesiones.

Ruta 12&nbsp;

Ruta 12 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, formalizó este martes la firma del primer contrato de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), que habilita el traspaso de la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas a operadores privados.

A partir de este miércoles 7 de enero, las empresas seleccionadas comenzarán formalmente con la gestión de los corredores. La adjudicación se dividió en dos sectores estratégicos:

  • Tramo Oriental: Quedará bajo la administración de la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Este segmento abarca las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, recorriendo las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
  • Tramo Conexión: Será gestionado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Este tramo incluye la Ruta Nacional 174 y el estratégico Puente Rosario–Victoria, que une Entre Ríos con Santa Fe.

Impacto en el comercio exterior y la producción Los tramos concesionados no han sido elegidos al azar; forman parte esencial del corredor del Mercosur, facilitando el flujo comercial con Brasil y Uruguay.

La cercanía del Puente Rosario–Victoria con los centros productivos y puertos del Gran Rosario es vista por las autoridades como un factor que potenciará las exportaciones y optimizará la logística nacional.

Puente Rosario-Victoria

Un cambio de modelo económico

Este contrato representa el primer eslabón de un plan más ambicioso que proyecta concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país.

Según fuentes oficiales, el objetivo primordial es reemplazar un esquema vial que consideran "deficitario" por uno transparente y competitivo, financiado mediante el cobro de peajes y sin depender de subsidios directos del Tesoro Nacional.

En la licitación para esta etapa se presentaron siete propuestas económicas, todas por debajo del tope máximo establecido en los pliegos, lo cual fue destacado por el Gobierno como una muestra de eficiencia en el proceso de selección.

Con este nuevo esquema, las empresas privadas asumen no solo el mantenimiento, sino también la ejecución de obras y la explotación del servicio a lo largo del plazo contractual.

