El Gobierno oficializó la primera concesión privada de rutas en el corredor del Mercosur

El Gobierno nacional , a través del Ministerio de Economía, formalizó este martes la firma del primer contrato de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC) , que habilita el traspaso de la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas a operadores privados.

A partir de este miércoles 7 de enero, las empresas seleccionadas comenzarán formalmente con la gestión de los corredores. La adjudicación se dividió en dos sectores estratégicos:

Impacto en el comercio exterior y la producción Los tramos concesionados no han sido elegidos al azar; forman parte esencial del corredor del Mercosur , facilitando el flujo comercial con Brasil y Uruguay .

La cercanía del Puente Rosario–Victoria con los centros productivos y puertos del Gran Rosario es vista por las autoridades como un factor que potenciará las exportaciones y optimizará la logística nacional.

Este contrato representa el primer eslabón de un plan más ambicioso que proyecta concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país.

Según fuentes oficiales, el objetivo primordial es reemplazar un esquema vial que consideran "deficitario" por uno transparente y competitivo, financiado mediante el cobro de peajes y sin depender de subsidios directos del Tesoro Nacional.

En la licitación para esta etapa se presentaron siete propuestas económicas, todas por debajo del tope máximo establecido en los pliegos, lo cual fue destacado por el Gobierno como una muestra de eficiencia en el proceso de selección.

Con este nuevo esquema, las empresas privadas asumen no solo el mantenimiento, sino también la ejecución de obras y la explotación del servicio a lo largo del plazo contractual.