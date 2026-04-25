Alerta roja en la industria: el uso de la capacidad instalada tuvo el nivel más bajo en 14 años

Los datos del Indec para febrero revelaron que la utilización de la capacidad instalada se hundió al 54,6%.

La industria manufacturera argentina atraviesa un momento crítico que enciende todas las alarmas del sector productivo. Según los datos más recientes, el uso de la capacidad instalada retrocedió al 54,6% en febrero, una cifra significativamente inferior al 58,6% registrado en el mismo mes del año anterior.

Este indicador no solo refleja una actividad deprimida, sino que sitúa al entramado fabril en sus niveles más bajos de los últimos 14 años, dejando casi la mitad del potencial productivo del país en estado ocioso.

La realidad en las plantas se traduce en líneas de producción interrumpidas, ajustes en los ritmos de trabajo y fábricas funcionando con una intensidad mínima ante una demanda interna que no logra repuntar y una competencia externa que gana terreno.

Ganadores y perdedores: la brecha sectorial La crisis golpea de forma desigual, dejando al descubierto una fuerte heterogeneidad. La refinación de petróleo es la gran excepción, operando al 88,9% de su capacidad. Gracias al dinamismo energético, es el único sector que se mantiene cerca de sus máximos históricos.

Los sectores vinculados a la construcción muestran caídas drásticas. Los productos minerales no metálicos (arcilla y cerámica) operan un 47,3% por debajo de su promedio histórico reciente.

La industria textil (39,9% de uso) y el sector de caucho y plástico han retrocedido a niveles similares a los de la crisis de 2002. Por su parte, la industria automotriz opera a tan solo un 38,9%, afectada por un mercado donde el 80% de los patentamientos ya corresponden a vehículos importados.