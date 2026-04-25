Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 75.000 en Banco Nación

El regreso del crédito hipotecario al sistema financiero volvió a instalar una de las principales preguntas entre quienes buscan dejar de alquilar y comprar su primera vivienda : cuánto ingreso mensual se necesita para calificar. Aunque cada banco fija sus propias condiciones, el acceso continúa concentrado en hogares con ingresos formales altos y capacidad de ahorro previa.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 52 millones de pesos

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 90 millones de pesos

En el caso del Banco Nación, una simulación para la compra de una propiedad de 100.000 dólares muestra con claridad ese escenario. Como la entidad financia hasta el 75% del valor del inmueble, el préstamo máximo posible sería de USD 75.000, mientras que el comprador debe contar con los USD 25.000 restantes como anticipo.

Ese ahorro inicial, con una cotización estimada en 1.420 pesos por dólar, representa unos 35.500.000 pesos antes incluso de iniciar la operación, lo que ya marca una primera barrera importante para muchas familias.

Qué ingresos se exigen si el sueldo se cobra en Banco Nación

Las condiciones más favorables aparecen para quienes acreditan sus haberes en el banco. En ese caso, la tasa nominal anual es del 6%, lo que permite cuotas iniciales más bajas y una menor exigencia de ingresos.

Si el crédito se toma a 20 años, la cuota mensual inicial se ubica en 917.649 pesos. Como el sistema establece que esa cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del grupo familiar, se necesitan ingresos totales por 3.670.595 pesos mensuales.

Además, los titulares del préstamo deben demostrar al menos la mitad de ese monto, lo que implica ingresos propios mínimos de 1.835.297 pesos.

Si el plazo se extiende a 30 años, la cuota inicial baja a 811.476 pesos por mes. En ese escenario, el grupo familiar debe acreditar ingresos por 3.245.905 pesos y los titulares deben percibir al menos 1.622.952 pesos.

Esta diferencia muestra que ampliar el plazo de pago reduce la cuota inicial y mejora parcialmente la posibilidad de acceso, aunque sigue siendo una exigencia alta para gran parte de la población.

Créditos hipotecarios (2) El Banco Nación difundió un comunicado en el que explicó en detalle el funcionamiento de su línea de créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”. Freepik

Qué cambia si no se cobra el sueldo en el banco

Las condiciones se vuelven mucho más exigentes para quienes no perciben su salario en Banco Nación. En esos casos, la tasa nominal anual sube al 12%, lo que impacta directamente en el valor de la cuota y en los ingresos requeridos.

Con un plazo de 20 años, la cuota mensual asciende a 1.172.657 pesos. Para acceder, el grupo familiar debe demostrar ingresos por 4.690.627 pesos, mientras que los titulares deben alcanzar ingresos propios equivalentes al menos a 1.172.657 pesos.

Si el plazo se extiende a 30 años, la cuota baja a 1.095.472 pesos mensuales, pero la exigencia sigue siendo elevada: el grupo familiar debe acreditar ingresos por 4.381.890 pesos y los titulares, al menos 2.190.945 pesos.

La Tasa Efectiva Mensual en este esquema llega al 1%, reflejando el fuerte impacto que tiene no tener relación salarial directa con la entidad financiera.

Crédito Hipotecario

Cómo se calcula el ingreso mínimo exigido

Uno de los puntos centrales de los créditos hipotecarios UVA es que la cuota inicial no puede superar el 25% del ingreso neto familiar. Ese límite funciona como el principal criterio para determinar quién puede acceder y quién queda afuera del sistema.

Banco Nación permite sumar ingresos de familiares directos como codeudores para alcanzar ese umbral, lo que facilita completar el requisito. Sin embargo, también exige que los titulares del crédito aporten al menos el 50% de los ingresos necesarios.