Transparencia y ética: debatieron sobre su rol en la atracción de inversiones y el crecimiento económico

La provincia viene impulsando una estrategia para atraer inversiones en distintos sectores con el objetivo de promover el crecimiento y el desarrollo económico . En ese proceso aparecen nuevos desafíos, especialmente para las empresas que buscan acceder a mercados y fuentes de financiamiento internacionales , donde las exigencias en materia de transparencia , integridad y estándares éticos son cada vez mayores.

Esta mañana, en el Hotel Esplendor, de Maipú, se desarrolló la tercera Jornada de Compliance e Integridad , un encuentro que reunió a especialistas y referentes de la temática, y contó con la apertura del gobernador Alfredo Cornejo y del gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop , quienes destacaron la relación entre institucionalidad, transparencia y crecimiento económico.

El sector energético es, hoy, uno de los que está impulsando el crecimiento de la economía argentina. Los responsables de integridad (“compliance officer”) de empresas del rubro - María Archimbal, por YPF; Pamela Vagó, por Genneia; y Manuel Serantes, por Pan American Energy - debatieron sobre cuál es su rol y los desafíos de la actividad.

Transparencia e integridad fueron las temáticas convocantes de un encuentro para analizar su importancia en la atracción de inversiones.

El bloque fue moderado por Leonardo Etchepare, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance , y tuvo el formato de un divertido y dinámico debate de “candidatos”, en el que cada uno debía exponer en un lapso corto de tiempo sus ideas.

Uno de los interrogantes que se planteó es qué importancia tiene hoy la cadena de valor . Es que las empresas no sólo deben asegurarse de ser transparentes y éticas, sino de que también lo sean sus proveedoras. Archimbal planteó que, efectivamente, “las compañías no son solo juzgadas por lo que hacen ellas, sino también por lo que hacen sus cadenas de valor, y no solo son juzgadas, sino también son responsabilizadas por lo que hacen o dejan de hacer respecto de su cadena de valor”.

Esto implica, resaltó, que adquieren mucha importancia las relaciones con las comunidades en las que interactúan las compañías. “La voluntad empresarial responsable es un elemento clave para el desarrollo del negocio”, indicó.

Vagó, por su parte, sumó que no sólo es importante compartir estándares y buenas prácticas con los proveedores -y ayudarlos a desarrollar normas, en caso de que no las tengan-, sino también prestar atención a quién le venden; es decir, quién los financia. “No es vender a todo costo, para ser muy rentables, sino generar ambientes y ecosistemas transparentes para todos”, destacó.

Serantes comentó que muchas multas que se han impuesto por violaciones a las leyes de anticorrupción no han sido por el accionar de las empresas que recibieron la sanción, sino por el de sus proveedores en otros países. “Por eso sí es un imperativo, definitivamente, cuidar de la cadena de valor amplia”, planteó.

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La importancia de la cultura organizacional

También se habló sobre las cláusulas de compliance en los contratos y si, por incluirlas, se evita una conducta indebida. Pamela consideró que la efectividad de éstas depende de la cultura de la organización y también de que haya una gestión real de, por ejemplo, auditorías para verificar el cumplimiento.

Archimbal, en la misma línea, resaltó que, si la empresa no tiene una cultura de integridad, las cláusulas pierden solidez y es difícil comunicarlas tanto hacia afuera como hacia adentro como algo valioso. Precisó que, como había mencionado Carlos Rozen, socio de BDO Argentina, esto se construye desde la alta dirección y desde todas las áreas de la compañía.

“Además de construirla, creo que hay que comunicarla. Es decir, tenemos que nosotros manifestar como organización por qué esto es importante tanto internamente como para los terceros con los que nos relacionamos”, manifestó.

El compliance se vincula con la gestión del riesgo. Consultados sobre las amenazas, Archimbal mencionó que ella entiende que los desafíos hoy se vinculan con tratar de tener una organización eficiente, eficaz y de clase global, en un contexto VICA (volátil, incierto, complejo y ambiguo). En esto, resultan fundamentales la flexibilidad y capacidad de adaptación.

Vagó, por su parte, habló sobre el riesgo particular para la industria energética, de tratar de crecer rápido -la “gula” y la “lujuria” que mencionó Rozen-, lo que demanda que las personas que tienen que tomar decisiones en las compañías sepan que deben priorizar hacer las cosas bien.

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Integridad y confianza para atraer inversiones

En la apertura del encuentro, el gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que no puede existir desarrollo sin reglas claras y afirmó que la confianza necesaria para atraer inversiones se construye sobre bases de integridad. “No hay crecimiento sostenido en el tiempo, sólido y profundo, sin reglas claras”, aseguró.

El mandatario destacó la certificación internacional ISO 37301 obtenida por Emesa y sostuvo que la integridad se potencia cuando se extiende a todo el ecosistema institucional y empresarial.

“La integridad genera más integridad cuando se convierte en una práctica entendida en todo el ecosistema y no en un esfuerzo aislado”, afirmó. Cornejo vinculó además ese proceso con el crecimiento de la infraestructura energética de Mendoza y recordó que la provincia cuenta con unos 800 megavatios de energía solar incorporados al sistema eléctrico, desarrollados con una fuerte participación de inversión privada.

Una herramienta para crecer

En la misma línea, Mauricio Pinti Clop, gerente general de Emesa, sostuvo que el compliance dejó de ser únicamente una exigencia normativa para convertirse en una herramienta estratégica de gestión. “La integridad no es solo una obligación que se cumple ni una certificación que se obtiene; es una decisión de gestión que debe renovarse todos los días”, afirmó.

El directivo destacó que las organizaciones que gestionan adecuadamente sus riesgos y generan confianza son más competitivas y sostenibles. Asimismo, relacionó el crecimiento de las inversiones energéticas con el equilibrio fiscal y la estabilidad institucional alcanzada por Mendoza.

“Que en Mendoza se hayan desarrollado grandes inversiones de primer nivel habla de una provincia que viene trabajando con equilibrio fiscal y confianza institucional”, sostuvo.

Según explicó, la potencia instalada en la provincia pasó de 1.700 a más de 2.500 megavatios en la última década, proceso que refleja la confianza del sector privado y la importancia de consolidar una cultura de integridad para sostener el crecimiento.

“Los resortes de confianza y de integridad nos fortalecen para tener desarrollo y crecimiento”, concluyó.

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Tercera Jornada de Compliance e Integridad

La jornada incluyó exposiciones, paneles y mesas de trabajo vinculadas al rol del compliance, la prevención de riesgos de corrupción y las nuevas demandas que enfrentan las organizaciones.

Entre los expositores estuvieron Graciela Garay, directora de Ética, Cumplimiento e Integridad de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien abordó el impacto de la cultura organizacional en los programas de integridad; Diego Cabot, prosecretario de redacción de Diario La Nación, quien compartió su experiencia en investigaciones vinculadas a casos de corrupción; Carlos Rozen, especialista internacional en compliance y riesgos corporativos; y Leonardo Etchepare, referente en ética corporativa.

La representación local estuvo a cargo de Impulsa Mendoza, con la participación de Sofía Raich y Lucía Farrando, quienes expusieron sobre sostenibilidad y compliance en empresas con participación estatal. Y la jornada cerró con la participación del presidente de Emesa, Gerardo Rabinovich.

La actividad contó con la participación del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el presidente de Emesa, Gerardo Rabinovich; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el director de Minería, Jerónimo Shantal; y el CEO de Impulsa, Sebastián Piña.