26 de mayo de 2026 - 19:00

Conmebol sancionó a Boca por racismo y lo obligó a realizar una curiosa campaña de concientización

El Xeneize sufrió una multa económica en dolares por presuntos actos racistas de sus hinchas, y deberá cumplir con ciertas medidas este jueves.

CONMEBOL sancionó a Boca por racismo

CONMEBOL sancionó a Boca por racismo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Conmebol sancionó a Boca Juniors tras incidentes racistas en La Bombonera, imponiendo una multa económica que enciende las alarmas en La Ribera. Ahora, está obligado a reaccionar con un protocolo de conducta ante Universidad Católica para evitar sanciones drásticas en su estadio.

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Multaron a Boca por racismo:

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El fútbol sudamericano viene librando una batalla contra la discriminación, y esta vez le tocó sufrir las consecuencias al Xeneize. El Tribunal de Disciplina del organismo continental notificó una sanción de 100.000 dólares por gestos racistas de un simpatizante local en las tribunas, quien respondió de la misma manera ante las provocaciones previas de la parcialidad de Cruzeiro. En un fallo que busca sentar un precedente de equidad, el club de Belo Horizonte recibió una multa idéntica.

Pero las malas noticias no llegaron solas desde los escritorios. A la penalidad por xenofobia se le sumó una multa de 5.000 dólares por violar el manual de operaciones de prensa. Posterior al duelo ante los brasileños por Copa Libertadores, la delegación de Boca omitió las entrevistas rápidas obligatorias en el campo de juego (flash interviews), lo que fue considerado un incumplimiento de los compromisos comerciales con la televisión.

Boca realizará una campaña contra el racismo: "El respeto es titular"

Boca vs. Cruzeiro.
Boca caliente: le anularon el 2-1, no le dieron un penal en la última y empató con Cruzeiro.

Boca caliente: le anularon el 2-1, no le dieron un penal en la última y empató con Cruzeiro.

Con este panorama, la dirigencia de Boca sabe que no hay margen de error. El fantasma de una clausura parcial está latente. Por este motivo, de cara al trascendental choque de este jueves ante Universidad Católica de Chile, el club puso en marcha una campaña de concientización bajo el lema "El respeto es titular".

La estrategia incluye la difusión masiva de videos y gráficas en las redes oficiales, cartelería en las pantallas del estadio desde horas tempranas y un detalle clave: los jugadores saldrán a la cancha portando un cartel alusivo junto a la delegación trasandina.

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