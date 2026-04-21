Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 90 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para valores intermedios siguen mostrando una combinación de cuotas altas y requisitos de ingresos exigentes, incluso sin aplicar el tope por CVS. El esquema en UVA mantiene el acceso condicionado a quienes pueden sostener pagos mensuales elevados.
Con una simulación del préstamo, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 90 millones de pesos, cuánto se paga por mes y qué tipo de vivienda se puede financiar.
Qué sueldo necesitás para un crédito de 90 millones de pesos en el Banco Nación
Para acceder a un crédito de $90.000.000, el Banco Nación permite financiar una vivienda de $120.000.000, cubriendo el 75% del valor a un plazo de 25 años.
La cuota inicial se ubica en $579.871, equivalente a 306,28 UVAs, con un valor de $1.893,28 por unidad. El monto del crédito representa 47.536,55 UVAs, mientras que la propiedad alcanza 63.382,07 UVAs.
Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $2.319.485 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.159.743.
En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA.
Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito
Para calificar al crédito hipotecario del Banco Nación, hay una serie de condiciones que combinan ingresos, perfil laboral y documentación:
- Suma de ingresos: se pueden integrar hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos), pero los titulares deben aportar al menos el 50% del total requerido.
- Antigüedad laboral:
- Empleados en relación de dependencia: mínimo 1 año, con 6 meses en el puesto actual.
- Contratados: 4 años de actividad y estabilidad reciente.
- Autónomos y monotributistas: al menos 2 años de actividad comprobable.
- Documentación obligatoria:
- DNI de todos los intervinientes.
- Recibos de sueldo (empleados),
- Constancias impositivas o pagos (monotributistas),
- Certificaciones contables (autónomos).
- Condiciones del crédito:
- Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.
- Posibilidad de cancelación anticipada, con comisión del 4% (con excepciones por plazo).
- Esquema UVA sin tope CVS:
- La cuota se ajusta por inflación sin límite vinculado a salarios, lo que puede impactar en el valor mensual a lo largo del tiempo.
Crédito Hipotecario
Los ingresos requeridos superan los $2,3 millones mensuales.