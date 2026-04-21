Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 90 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para valores intermedios siguen mostrando una combinación de cuotas altas y requisitos de ingresos exigentes, incluso sin aplicar el tope por CVS. El esquema en UVA mantiene el acceso condicionado a quienes pueden sostener pagos mensuales elevados.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un crédito de 180 millones de pesos

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 60 millones de pesos

Con una simulación del préstamo, se puede ver qué ingresos se necesitan para acceder a un crédito de 90 millones de pesos , cuánto se paga por mes y qué tipo de vivienda se puede financiar.

Para acceder a un crédito de $90.000.000 , el Banco Nación permite financiar una vivienda de $120.000.000 , cubriendo el 75% del valor a un plazo de 25 años .

La cuota inicial se ubica en $579.871 , equivalente a 306,28 UVAs , con un valor de $1.893,28 por unidad. El monto del crédito representa 47.536,55 UVAs , mientras que la propiedad alcanza 63.382,07 UVAs .

La cuota inicial ronda los $580.000 en este caso.

Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $2.319.485 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $1.159.743.

En este esquema, sin tope por CVS, el crédito presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para calificar al crédito hipotecario del Banco Nación, hay una serie de condiciones que combinan ingresos, perfil laboral y documentación:

Suma de ingresos : se pueden integrar hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos), pero los titulares deben aportar al menos el 50% del total requerido .

: se pueden integrar hasta (familiares directos), pero los titulares deben aportar al menos el . Antigüedad laboral : Empleados en relación de dependencia: mínimo 1 año , con 6 meses en el puesto actual . Contratados: 4 años de actividad y estabilidad reciente. Autónomos y monotributistas: al menos 2 años de actividad comprobable .

: Documentación obligatoria : DNI de todos los intervinientes. Recibos de sueldo (empleados), Constancias impositivas o pagos (monotributistas), Certificaciones contables (autónomos).

: Condiciones del crédito : Sistema de amortización francés , con cuotas mensuales. Posibilidad de cancelación anticipada , con comisión del 4% (con excepciones por plazo).

: Esquema UVA sin tope CVS : La cuota se ajusta por inflación sin límite vinculado a salarios, lo que puede impactar en el valor mensual a lo largo del tiempo.

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