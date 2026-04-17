Zona industrial: piden cambios para mejorar el tránsito en Rodríguez Peña

La Asociación de Empresarios del Rodríguez Peña (Aderpe) solicitó cambios para mejorar el tránsito en una de las principales zonas industriales de Mendoza . En el marco de su 41° aniversario, Aderpe llevó adelante una reunión del Consorcio Mixto que preside, integrado por los municipios de Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú, junto a representantes del Gobierno de Mendoza.

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El encuentro tuvo como eje el análisis y la planificación de medidas para ordenar el tránsito en el carril Rodríguez Peña , ante el inminente inicio de las obras en el Acceso Este. La traza es considerada clave para la actividad económica provincial: se estima que por el carril Rodríguez Peña circularán más de 20.000 vehículos diarios, de los cuales unos 2.000 corresponden a un transporte pesado . Además, conecta a más de 500 empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas en una de las principales zonas industriales de Mendoza.

De cara al comienzo de los trabajos en el Acceso Este, desde los municipios, Vialidad Provincial y Aderpe prevén un impacto posible en la circulación sobre Rodríguez Peña, que se perfila como una vía alternativa central durante el desarrollo de la obra.

En reuniones previas también participó Vialidad Provincial y la Policía de Mendoza, conformando una mesa de trabajo interinstitucional que ya se encuentra operativa. El espacio apunta a coordinar acciones conjuntas para mejorar el ordenamiento y la concientización vial, con el objetivo de prevenir accidentes en un corredor utilizado por transporte pesado, de pasajeros y tránsito liviano.

Durante el encuentro se presentaron los resultados de una simulación del tránsito en Rodríguez Peña, en la que se evaluaron distintos escenarios con y sin modificaciones. La exposición estuvo a cargo del ingeniero Alejandro Elaskar , junto a un equipo técnico especializado.

Propuestas

Entre las principales propuestas analizadas se destacó la incorporación de rotondas en diversas intersecciones del carril provincial, con el objetivo de optimizar la fluidez vehicular y reducir la dependencia de los semáforos, señalados como uno de los principales factores de congestión en la zona.

DSC_6709 La reunión realizada en Aderpe. Foto: Gentileza Aderpe

Después de la presentación, los participantes acordaron avanzar en la elaboración de un proyecto integral que permitirá implementar las modificaciones propuestas en el carril Rodríguez Peña. Asimismo, se planteó la necesidad de reforzar los controles viales y promover una mayor responsabilidad al volante, especialmente en el cumplimiento de normas como la prohibición de detenerse en el quinto carril central y el respeto de la velocidad máxima de 60 km/h.

También se acordó avanzar en la elaboración de un proyecto integral que permita implementar las modificaciones propuestas sobre el carril Rodríguez Peña. Asimismo, se expresó que las acciones serán coordinadas de manera conjunta entre los tres municipios involucrados, con el acompañamiento de los organismos provinciales. Estas estarán respaldadas por campañas de comunicación para informar a la ciudadanía sobre los cambios en la circulación y los momentos de mayor impacto vial.

Desde Aderpe destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para anticiparse a los desafíos que implican las obras de infraestructura y garantizar una circulación más segura y eficiente para todos los mendocinos.

Campaña de concientización vial en el Carril Rodríguez Peña

Con el objetivo de promover una circulación más segura y ordenada, Aderpe impulsa una campaña de concientización vial en el Carril Rodríguez Peña, uno de los principales ejes de conectividad y desarrollo productivo de Mendoza.

Esta acción cobra especial relevancia ante el inicio de las obras en el Acceso Este, previsto en las próximas semanas, lo que generará un incremento en el flujo vehicular sobre vías alternativas como Rodríguez Peña. Este escenario refuerza la necesidad de anticiparse, ordenar y concientizar para evitar incidentes y mejorar la circulación.

El carril Rodríguez Peña constituye el corredor de la zona industrial más importante de Mendoza, por donde circulan diariamente miles de vehículos particulares, transporte de carga y trabajadores. En este contexto, la campaña busca reforzar conceptos fundamentales para la convivencia vial: