Actividad industrial: Apyme llevó una propuesta al Congreso para salir de la emergencia

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) presentó una propuesta ante el Congreso de la Nación para apuntalar al sector industrial. Según los últimos datos del Indec, el Uso de la Capacidad Instalada en enero fue de 53% lo que implicó una baja de dos puntos en comparación con el mismo mes del 2025. El comunicado de Apyme destacó que en el contexto marcado por la caída del consumo y el freno en la actividad, el área productiva ha decidido hacer propuestas concretas.

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Por este motivo, Apyme espera que los legisladores nacionales tengan en cuenta y valores el paquete de medidas diseñado para evitar el “colapso del entramado fabril y blindar los puestos de trabajo” . La iniciativa surge como respuesta a un escenario crítico que los industriales definen con tres indicadores clave : desplome de la producción, niveles récord de capacidad ociosa y una asfixia financiera que pone en jaque la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas.

“El objetivo no es solo sobrevivir a la coyuntura sino establecer un espacio de diálogo que permita defender el empleo y fortalecer nuestra industria nacional”, señalaron desde la cámara empresaria. Agregaron que la propuesta no solo busca paliar la crisis actual sino sentar las bases para una reactivación sostenible. El sector productivo espera que este “salvavidas” legislativo abra una mesa de trabajo permanente para evitar que el tejido industrial continúe deshilachándose.

Ante este panorama, la entidad empresaria pretende que el Poder Legislativo actúe como interlocutor y motor de soluciones urgentes. El documento que llegará a manos de diputados y senadores se apoya en siete ejes estratégicos para dar oxígeno a las fábricas:

Emergencia Productiva : Declaración de la Emergencia Económica, Productiva y Social para todo el sector industrial.

Alivio Fiscal: Implementación de una moratoria previsional y un plan de regularización de deudas fiscales con ARCA.

Reformas Concursales: Modificación de la normativa de concursos y quiebras para facilitar la reestructuración de deudas y evitar cierres.

Inyección de Liquidez: Creación del “Programa de Liquidez Productiva” para financiar el capital de trabajo.

Impulso al Consumo: Lanzamiento de un programa específico para fomentar la compra de bienes industriales de origen nacional.

Recuperación Industrial: Plan para poner en marcha la maquinaria hoy detenida (recuperación de la Capacidad Instalada).

Soberanía Productiva: Programa de Sustitución Competitiva de Importaciones para fortalecer la cadena de valor local.