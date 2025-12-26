Crecieron las exportaciones en todo el país, menos en Mendoza

El Instituto de Estadísticas y Censos ( Indec) publicó su informe de balanza comercial de bienes a partir de datos estimados para noviembre de 2025 . En la comparación interanual hubo un crecimiento a nivel nacional tanto de las exportaciones como de las importaciones. Con U$$8.096 millones exportados las primeras aumentaron 24% mientras que las segundas lo hicieron un 6,6% e implicaron ingresos de mercadería por U$S5.598 millones.

La suba de las exportaciones estuvo impulsada por un incremento de 28% en las cantidades vendidas ya que los precios disminuyeron 3%, precisó el informe del Indec . Los datos mensuales o desestacionalizados aumentaron 12% y la tendencia-ciclo lo hizo un 0,8%, en comparación con el mes anterior. En tanto, el crecimiento de las importaciones se atribuyó al aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios. Los datos desestacionalizados registraron una baja de 6,9%, y los de la tendencia-ciclo descendieron 0,1%, en comparación con octubre de 2025.

Los datos del Indec también relevaron que Cuyo fue el único complejo del país que registró una disminución de sus exportaciones de bienes. Dentro de la región, Mendoza es una de las que más ha traccionado la caída debido a que no cuenta con los sectores fuertes que han impulsado el crecimiento en el país. El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Day , coincidió en que Mendoza fue la única provincia del país que registró bajas en sus exportaciones .

A nivel regional, según se detalló en el trabajo del Indec , la región pampeana concentró el mayor volumen exportado del país, con US$ 5.605 millones y registró una suba interanual del 18,5%. La Patagonia, en tanto, registró exportaciones por US$ 1.250 millones lo que significó un incremento de 71,8% interanual.

El Noroeste Argentino (NOA) alcanzó exportaciones por US$ 577 millones con un aumento del 25,2% interanual, mientras que el Noreste (NEA) mostró el menor monto exportado (US$ 125 millones) aunque con una expansión del 58% interanual. En tanto, Cuyo exportó US$ 335 millones y fue la única región que presentó una variación negativa con una baja interanual del 6,9%.

Jorge Day, economista que se analiza de manera habitual los números de las exportaciones, expresó que hubo un aumento importante del comercio exterior de Argentina. Agregó que el 70% de los volúmenes exportados corresponde a los granos y suelen concentrarse en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

“Si se dejan de lado los granos, hubo un fuerte incremento en los sectores vinculados con la minería y el petróleo por lo que hubo un crecimiento en provincias como San Juan, Salta, Neuquén y hasta en Chubut”, precisó Day. El profesional explicó que Mendoza cae de manera llamativa en sus exportaciones y que parte de esa performance está atada a la caída del consumo del vino a nivel global.

Mendoza sin motores en el corto plazo

“Mendoza tiene petróleo, pero este año ha sido de baja por la partida de YPF de las áreas convencionales”, subrayó Day al tiempo que agregó que el precio internacional del petróleo ha caído. No obstante, el crecimiento de producción de Vaca Muerta llevó al aumento de las expo de la Patagonia, con Neuquén a la cabeza. De este modo, al no haber en nuestra provincia ninguna de las áreas que hoy han crecido en el país, las exportaciones cayeron de manera inevitable.

Esta caída tira hacia abajo a todo Cuyo –pese a que San Juan ha mostrado una mejora en sus exportaciones de la mano de la minería. “En todo el país han caído en líneas generales las exportaciones de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), lo que también ha impactado en la provincia”, relató el economista del Ieral.

Entre octubre y septiembre de 2025 en Mendoza las exportaciones totales cayeron casi 8% las que se dividen en una baja de las MOA de 17,90% y de las MOI de 5,56%. En este lapso crecieron los PP un 83%. Pese a este repunte mensual, Day aclaró que los PP también han registrado bajas interanuales.

image

El economista del Centro de Economía y Finanzas, Nicolás Aroma, coincidió en que Mendoza no crece en líneas generales y por tanto no compensa en términos de balanza comercial. “El perfil agroindustrial de la provincia impacta en esta situación ya que no hay ninguno de los sectores que traccionan el crecimiento hoy en el país”, comentó Aroma.

Dólar y balanza comercial

Aroma destacó que el informe del Indec ha registrado que Argentina sostiene un superávit comercial, lo que es fundamental para el plan general de la política económica. En este contexto, el profesional sumó, por un lado, que el aumento de las exportaciones permite sostener el tipo de cambio y refutar la idea de que el dólar está atrasado en algunos sectores.

Es preciso tener en cuenta, no obstante, que en medio de la apertura de importaciones y de costos que continúan altos en comparación con los países competidores, existen rubros en los que el valor del dólar actual no alcanza. Así lo reconoció Aroma y lo han comentado desde sectores bodegueros; en especial para el segmento del granel en donde por pocos centavos el vino argentino se queda fuera de competencia mundial.

Por último, Aroma recordó que los datos se restringen a las exportaciones de bienes en donde se deja de lado lo que sucede con los servicios. Dentro de estos, la importante fuga de divisas que se sale de la mano de los argentinos que hacen turismo en el exterior, afecta la situación de las reservas del Banco Central.