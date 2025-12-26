La unión como respuesta a la crisis: el sector inmobiliario mendocino busca recuperar la confianza

El sector inmobiliario ha decidido trazar una línea en la arena. En un escenario marcado por la volatilidad económica y una competencia cada vez más atomizada, un grupo de firmas ha dado un paso disruptivo: el nacimiento de ALIAMZA . Esta red, que nuclea a quince inmobiliarias de peso en la provincia, surge como un cambio estructural en la forma de entender el corretaje.

Durante décadas, el rubro inmobiliario se caracterizó por un celo profesional que a menudo impedía la cooperación. Sin embargo, la pospandemia aceleró procesos que ya no podían ignorarse. Bruno Tessoni, Coordinador General de esta nueva red, explicó a Los Andes que la génesis del proyecto estuvo en los desayunos de trabajo compartidos con colegas como Andy Landa, donde el diagnóstico fue unánime: la falta de colaboración y la proliferación de operadores ilegales estaban dañando la reputación del sector.

Esta realidad empujó a los fundadores a buscar una alternativa que se alejara de las estructuras de franquicias o corporaciones verticales. ALIAMZA se define, en cambio, como una red de inmobiliarias matriculadas y respaldadas por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza. La diferencia fundamental radica en que aquí no hay una casa matriz, sino un consejo de profesionales que comparten una visión y un territorio, permitiendo que cada firma mantenga su identidad mientras se beneficia de la fuerza del conjunto.

En un mercado que a menudo confunde crecimiento con cantidad de carteles colgados, la nueva alianza apuesta por el "criterio". El modelo se aleja de la urgencia por cerrar operaciones a cualquier costo para centrarse en la ejecución impecable de cada transacción. La integración de carteras y especializaciones permite que, por primera vez, el conocimiento acumulado de quince referentes locales fluya de manera orgánica, beneficiando directamente al cliente que busca seguridad jurídica y asesoramiento técnico.

"La red no ha sido diseñada para una expansión rápida y sin filtros. Por el contrario, la selección de cada miembro se basa en su trayectoria y en su capacidad de responder con nombre y apellido ante cada cliente. Esta personalización del servicio es el arma principal para combatir la despersonalización de las grandes cadenas. Para los integrantes de la alianza, el éxito no se mide en el ruido mediático, sino en la capacidad de generar operaciones que se sostengan en el tiempo bajo estándares éticos estrictos", detalló Tessoni.

Un nuevo horizonte para el inversor mendocino

Para el inversor local o el ciudadano que busca su primera vivienda, este movimiento representa una garantía adicional. Al operar bajo una red de profesionales matriculados, se reduce drásticamente el margen de error y el riesgo frente a la informalidad que acecha al rubro. El desafío de coordinar diferentes visiones y zonas de influencia se ha resuelto a través de una visión compartida: elevar el mercado mendocino a un nivel de profesionalismo que pueda ser referente a nivel nacional.

En definitiva, esta alianza estratégica busca demostrar que, en tiempos de incertidumbre, la colaboración es más rentable que el aislamiento. Con el respaldo de años de experiencia y la firme convicción de que la unión hace a la fuerza, estas quince inmobiliarias han decidido que el futuro del sector en Mendoza no depende de fórmulas importadas, sino de la capacidad de los profesionales locales para trabajar juntos, proteger su oficio y ofrecer, por sobre todo, integridad en cada operación.