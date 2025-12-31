Las ventas de vino de todo el país cayeron 12,5% en noviembre, ¿qué pasó en Mendoza?

El Instituto Nacional de Vitivinicultura dio a conocer cómo se comportaron las ventas de vino a mercado interno en noviembre . En comparación con el mismo mes de 2024, hubo un descenso del 12,5% y en el acumulado de los primeros once meses de 2025 , con respecto a igual periodo del año pasado, la caída es del 3,7% .

En tanto, si se comparan las cantidades vendidas en noviembre de 2025 -628.661 hectolitros- con las de octubre (el mes anterior), la disminución es del 9,4% . De ese total, el 66,6% son vinos sin mención varietal; 28,1% varietales; 5,1% espumosos y 0,2% otros vinos (cóctel de vino, gasificado, especial).

El consumo per cápita de noviembre de 2025 fue de 1,34 litros por habitante (población total país), lo cual marca una disminución de 12,2% respecto a igual mes del año anterior.

Respecto al mismo mes del año anterior, disminuyeron los despachos de vinos sin mención varietal (-10%), los varietales (-14,4%), espumosos (-26,3%) y otros vinos (-64,5%). En el volumen total de ventas, los vinos blancos, que representan el 27,1% del total, disminuyeron 8,9% y los vinos color -con 72,8% de participación- bajaron 13,6%.

En la comparación interanual -noviembre 2024/ noviembre 2025-, solo aumentaron los envases bag in box (+70,5%) y lata (+131,4%). La botella, con una participación de 63,7%, disminuyó 16,3%; el tetra brick, que representa el 33,8% del volumen, cayó 1,4%; la damajuana bajó 42,5%; y otros envases, 94,2%.

Qué pasó con los vinos mendocinos

El 90,7% del vino comercializado en noviembre en el mercado interno se despachó desde Mendoza y el 5,3% desde San Juan. Siguen en importancia Salta (1,8%) y La Rioja (1,4%); luego Neuquén (0,4%) y Río Negro (0,2%). También despacharon las provincias de Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán y Chubut.

Sobre la situación específica de Mendoza, las ventas de vino en el mercado interno desde la provincia en noviembre alcanzaron de 570.075 hectolitros, lo que evidencia una disminución de 7,8% respecto a igual mes del año anterior.

El 66,7% de los vinos despachados desde Mendoza fueron sin mención varietal, 27,7% varietal, 5,4% espumoso y 0,2% otros vinos.

Los vinos blancos disminuyeron 0,6% y los vinos color tuvieron una fuerte baja de 10% respecto a noviembre de 2024.

Se registra una disminución en el volumen despachado en noviembre de 2025 en vinos sin mención varietal (-2,5%) y varietales (-13,4%) respecto a noviembre de 2024.

El volumen despachado por Mendoza al mercado interno, en el acumulado enero a noviembre, ha disminuido 0,8% respecto a igual período del año anterior. Se observa un aumento de 4,7% en las ventas de vinos varietales, tanto color (+2,6%) como blanco (+17,9%). Los vinos sin mención varietal tienen una disminución de 3%, especialmente los blancos, que bajaron 14,9%, mientras que los vinos sin mención varietal color aumentaron 1,5%.

Ventas acumuladas de enero a noviembre

La comercialización acumulada en los once meses de 2025 alcanzó los 6.814.090 hectolitros; una disminución de 3,7% respecto a igual período del año anterior.

La participación de los vinos sin mención varietal es del 64,3%; el 31,9% corresponde a varietales; 3,5% a espumosos y 0,4% a otros vinos (cóctel de vino, gasificado y especial). En el volumen total acumulado, los vinos blancos caen 9,9% y los vinos color, 1,4%.

Los vinos sin mención varietal en el interanual acumulado a noviembre tuvieron una caída en las ventas de 6,3% y los espumosos bajaron 6,7%. En cambio, los varietales crecieron 2,5% y los otros vinos, 3,7%.

Respecto al tipo de envase, el acumulado anual de ventas muestra un descenso en la mayoría de los envases. Las botellas disminuyeron 1,4%; los tetra brick, 6,6%; la damajuana, 16,4%; el bag in box, 34,9%; y la lata 10%. Otros envases (principalmente bidón) aumentaron 38,7%.