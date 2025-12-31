ARCA extiende el plan de facilidades de pago: hasta cuando habrá tiempo para regularizar deudas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó este miércoles la prórroga del plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de deudas fiscales y previsionales.

Mediante la Resolución General 5808/2025 , publicada en el Boletín Oficial, el organismo extendió la fecha límite para acogerse a este beneficio, la cual pasó del 30 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026 .

Este plan está específicamente diseñado para la regularización de obligaciones que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025 . El esquema de pagos permite incluir tanto el capital original adeudado como los intereses resarcitorios y las multas aplicadas, brindando así un alivio financiero a los contribuyentes en mora.

Con este trimestre adicional, los sujetos alcanzados pueden formalizar sus planes y evitar el inicio de procesos judiciales o la acumulación de mayores recargos.

Desde el organismo señalaron que la medida tiene como objetivo principal fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias bajo su órbita.

La decisión se fundamenta en la necesidad de ofrecer herramientas que permitan ordenar las deudas acumuladas, considerando el contexto de dificultades económicas que atraviesan numerosos contribuyentes para cumplir con sus compromisos en los tiempos previstos originalmente.

La normativa aclara que, si bien se extendió el plazo de adhesión, no se modificaron los requisitos ni las condiciones de acceso establecidos en las resoluciones previas (N° 5.711 y N° 5.777).

De esta manera, tanto empresas como personas físicas pueden suscribir acuerdos de pago en cuotas ajustados a su capacidad financiera, asegurando la regularización de su situación ante el fisco y permitiendo al Estado mantener la recaudación.

Para entender esta medida, podemos pensar en un período de gracia extendido en una biblioteca: aunque los libros debían devolverse en una fecha fija, la institución otorga unos meses más de plazo para que todos puedan ponerse al día sin enfrentar penalidades severas, facilitando que los socios mantengan su cuenta en orden.