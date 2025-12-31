Desafíos del mercado inmobiliario mendocino: entre la brecha de precios y la necesidad del crédito hipotecario

Criba ha desembarcado en Mendoza no sólo con capitales, sino con una visión a largo plazo que busca diversificar el tradicional mercado inmobiliario hacia sectores estratégicos como la minería y las energías renovables. Así, una de las constructoras con mayor peso en la escena nacional se ha convertido en un actor central de la matriz productiva de Mendoza .

CRIBA impone su sello de eficiencia y calidad en Mendoza con un proyecto que marca un antes y un después

Manuel Valdes, director comercial de la empresa, con más de 3,5 millones de metros cuadrados construidos, habló con Los Andes sobre los proyectos que están desarrollando y las perspectivas para el sector de la construcción.

"El proyecto más ambicioso que la firma ejecuta actualmente es Vesta, una obra que se define como emblemática para la provincia. Con el sello arquitectónico de Eliana Bórmida y el diseño de interiores de Luisa Yanzón, el desarrollo combina la experiencia técnica de Criba con una estética de alta gama", detalló Valdes.

A día de hoy, los trabajos presentan un avance del 77% y la empresa estima que la entrega final se realizará en junio de 2026. El éxito comercial ha acompañado el ritmo de obra: ya se encuentra vendido el 70% de las unidades. Quienes deseen ingresar en este tramo final deberán afrontar un valor promedio de 3.700 dólares por metro cuadrado para las unidades remanentes.

La hoja de ruta de la compañía para el corto y mediano plazo ya tiene hitos marcados. Recientemente, la firma concretó la adquisición de un terreno en la Quinta Sección, donde proyecta un desarrollo de escala más boutique, de unos 5.000 m2, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, no todo es expansión lineal. La empresa trabaja intensamente para viabilizar "Distrito Central", el ambicioso proyecto situado frente a la Nave Cultural. Esta obra se ha visto afectada por la coyuntura económica: el aumento desproporcionado de los costos de construcción frente a precios de venta que se mantuvieron estables puso en jaque su viabilidad financiera.

Para destrabar esta situación, Criba se encuentra gestionando líneas de crédito a largo plazo con diversas entidades bancarias, con el objetivo de dar inicio a las obras en los primeros meses de 2026.

Impacto económico e innovación técnica

La presencia de Criba en Mendoza representa actualmente cerca del 10% de su actividad total a nivel nacional, con una inversión acumulada que supera los 15 millones de dólares. En términos de empleo, la firma sostiene 120 puestos directos y genera más de 250 empleos indirectos, bajo una política de contratación que prioriza estrictamente la mano de obra y los proveedores locales de la provincia.

En el plano tecnológico, la constructora aplica metodología BIM (Building Information Modeling), lo que permite un seguimiento integral de las obras y la detección de interferencias antes de que ocurran en el terreno. Además, en sintonía con el compromiso mendocino por la sostenibilidad, los edificios incorporan paneles solares para el suministro eléctrico y sistemas avanzados de reutilización de aguas grises.

Crédito hipotecario: el mercado local bajo la lupa

Desde la dirección de la empresa analizan el mercado inmobiliario mendocino como un espacio "muy activo", aunque no exento de complejidades. Un punto de preocupación es el exceso de stock de departamentos usados a precios muy bajos, lo que genera que el valor de reposición de las obras nuevas sea, en ocasiones, negativo.

"Existe hoy una diferencia de precio superior al 30% entre las unidades usadas y los departamentos en pozo. Para Criba, la clave para normalizar este escenario es la activación del crédito hipotecario, que permitiría absorber el usado y dar protagonismo a los nuevos desarrollos. Asimismo, observan que la oferta de los últimos dos años se ha concentrado casi exclusivamente en sectores de alto poder adquisitivo, dejando de lado la demanda de la clase media", indicó Valdes.

Industria: más allá del ladrillo

La relación con el Gobierno provincial y los municipios es definida como "muy buena", aunque desde el sector privado reclaman una mayor agilidad en los tiempos de aprobación de permisos, que suelen ser lentos. La empresa considera vital la implementación de incentivos como la baja de cánones de construcción y contribuciones profesionales para fomentar la inversión.

Hacia adelante, la visión de Criba es clara: "llegó a Mendoza para quedarse". Su plan de expansión incluye no solo el segmento residencial y de oficinas, sino también la prestación de servicios a la minería, la construcción de infraestructura hidráulica y el desarrollo de proyectos de energías renovables.