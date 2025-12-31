31 de diciembre de 2025 - 12:37

Banco Nación: empleados públicos recibieron hasta $700 mil extras con su sueldo, ¿bono sorpresa o error?

Una inesperada y agradable sorpresa se llevaron este miércoles numerosos empleados públicos al ingresar a sus cuentas del Banco Nación, cuando advirtieron que tenían más dinero del correspondiente a sus sueldos habituales.

Una inesperada y agradable sorpresa se llevaron este miércoles numerosos empleados públicos al ingresar a sus cuentas del Banco Nación, cuando advirtieron que tenían más dinero del correspondiente a sus sueldos habituales. En algunos casos, los montos acreditados de más llegaron hasta los 700 mil pesos.

La situación generó sorpresa y consultas entre los clientes, que rápidamente comenzaron a notar transferencias adicionales en sus cuentas sueldo sin explicación previa.

Sin embargo, desde el Banco Nación aclararon que se trató de un "error técnico en el sistema de acreditaciones" y descartaron que se trate de un pago extraordinario o un beneficio adicional. Según indicaron fuentes de la entidad, los clientes que recibieron el dinero de manera errónea "ya fueron notificados a través de un mensaje interno" en la plataforma del banco.

Además, desde la entidad financiera fueron enfáticos al señalar que ese dinero no debe ser utilizado, ya que deberá ser revertido y devuelto una vez corregido el inconveniente. “Las acreditaciones se regularizarán en las próximas horas”, indicaron.

Las acreditaciones "extraordinarias" se registaron en el sistema bancario a nival nacional, en algunos casos la suma llega a $ 700 mil. "Yo recibí dos acreditaciones: una de 300 mil y otra de 100 mil", confirmó un empleado público mendocino. Otro caso provincial, más extraño aún, fue el de un empleado estatal que recibió un depósito de 60 dólares.

En ambos casos las operaciones figuraban bajo el detalle de "rend.peso" y "rend.USD", respectivamente.

El episodio generó revuelo durante la jornada, especialmente entre trabajadores del sector público que, por algunos minutos, creyeron haber recibido un ingreso extra inesperado. No obstante, desde el Banco Nación insistieron en que se trata de un inconveniente operativo y pidieron prudencia a los clientes hasta que la situación quede completamente normalizada.

