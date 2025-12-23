Cautelar por el CIU: será obligatorio por orden de la Justicia Federal

La Justicia Federal de Mendoza hizo lugar a una cautelar y ordenó que el Certificado de Ingreso de Uva vuelva a ser obligatorio para productores y bodegas.

El fallo del Juzgado Federal N°2 de Mendoza suspendió las normas que eliminaban la obligatoriedad del CIU en el sector vitivinícola.

La Justicia Federal de Mendoza frenó la desregulación del sector vitivinícola y ordenó que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) vuelva a ser obligatorio. La decisión se dio tras una cautelar presentada por entidades de productores y reavivó una fuerte disputa con el Gobierno nacional.

El fallo llegó luego de duras críticas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó a los viñateros por recurrir a los tribunales y planteó que el CIU limita la competencia.

Por qué la cautelar por el CIU lo vuelve obligatorio en Mendoza La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza y ordena al Instituto Nacional de Vitivinicultura suspender provisoriamente la aplicación de las normas que eliminaban la obligatoriedad del CIU. El fallo responde a una acción impulsada por la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas y la Cámara de Productores Agrícolas.

Uvas viñedos orgánicos (1).jpg Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger había cuestionado duramente el reclamo judicial. En su exposición pública sostuvo que el CIU “operaba como un mecanismo de control del mercado”, al reunir información clave sobre la circulación de la uva. Según afirmó, ese esquema “facilita el control y la cartelización del mercado” y convierte al certificado en “un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas”.

El ministro también sugirió que detrás del reclamo existen intereses económicos vinculados al financiamiento de entidades sectoriales. “Sin el CIU, se les dificulta el cobro de esa tasa”, señaló en referencia a sectores ligados a la Coviar, cuyo mandato consideró vencido.