28 de diciembre de 2025 - 00:00

El principal desafío es salir del estancamiento

Mendoza está ubicada en estos momentos por debajo del promedio nacional de densidad productiva y, junto con las provincias vecinas que conforman la región de Cuyo, se coloca en un bastante lejano lugar en el ecosistema empresarial argentino, obviamente siempre liderado con comodidad por la región pampeana.

Un informe del Consejo Empresario Mendocino evidencia una contracción en la actividad, tanto en volumen como en valor, pero destaca puntos altos, como el crecimiento de las MOA. / Foto: Marcelo Rolland
Un informe del Consejo Empresario Mendocino evidencia una contracción en la actividad, tanto en volumen como en valor, pero destaca puntos altos, como el crecimiento de las MOA. / Foto: Marcelo Rolland

Foto:

Los Andes | Editorial
Por Editorial

Mendoza, una de las provincias que creció y trascendió en la Argentina por el esfuerzo de sus productores y la impronta emprendedora de varias generaciones, sufre, sin embargo, un preocupante estancamiento productivo que invita a replanteos por parte de las autoridades políticas y el sector empresarial.

Leé además

Miembros fundadores del Cluster,  Marisol Cavichioli directora de GenB; Farid Nallim director de Reciclarg; Carina 

Mendoza impulsa la economía regenerativa: convenio entre el Clúster Mendoza Regenera y la FEM

Por Redacción Economía
Cuánto crecería la economía de Mendoza en 2025 y 2026

Cuánto podría crecer la economía de Mendoza en 2025 y 2026

Por Sandra Conte

Esta definición surge de un informe elaborado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM), recientemente publicado por Los Andes. Según el trabajo, nuestra provincia tiene la misma densidad de empresas que tenía hace 30 años, en la década de los años 90 del siglo pasado. Con esta realidad se advierte que la baja densidad de empresas en actividad limita las posibilidades de competitividad de la provincia.

El trabajo del CEM acota que Mendoza está ubicada en estos momentos por debajo del promedio nacional de densidad productiva y, junto con las provincias vecinas que conforman la región de Cuyo, se coloca en un bastante lejano lugar en el ecosistema empresarial argentino, obviamente siempre liderado con comodidad por la región pampeana.

Si bien hay, según el trabajo, un claro liderazgo de Mendoza con respecto a San Juan y San Luis en lo que se refiere a densidad empresarial, trasciende el dato clave de que no existe tendencia a crecer. Esto vale como una muestra del estancamiento apuntado y que, pese a todo, el prestigio que mantiene la empresa mendocina en general se basa en la amplitud de su estructura productiva con relación al resto de la región.

En líneas generales, las cifras emitidas por el empresariado local confirman muchas señales de alerta vigentes ya durante años por parte de sectores emprendedores y productivos.

Ante dicha realidad, voceros del empresariado local ponen de manifiesto la necesidad que tienen la provincia y el país de crecer en un contexto de credibilidad. Esto lo señalan, con total acierto, porque siempre el avance económico se sustenta en dos aspectos salientes: la estabilidad de la macroeconomía y la seguridad jurídica. En ambos casos es la Nación la que debe allanar el camino.

Durante décadas, la Argentina ofreció al mundo condiciones poco confiables para la inversión privada, que forma parte del andamiaje que, por el caso que nos ocupa, se necesita en una provincia o región para salir del estancamiento.

El contexto inflacionario en el que se movió durante tanto tiempo nuestro país derivó en los resultados previsibles en dicho contexto: bajísimo poder adquisitivo, con escaso consumo e incertidumbre en cuanto a la inversión. En estos momentos se debe esperar, no obstante, que el equilibrio marco se acerque a la economía del día a día de los argentinos. Y que prospere la apertura a la inversión que se delega en las provincias.

Todos aspectos que deberían resonar con fuerza en la faz pública para que, de una vez por todas se encaren con compromiso los proyectos que Mendoza necesita a mediano y largo plazo para asegurarle a su población un porvenir seguro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei desembarca en Brasil para la Cumbre del Mercosur

El Mercosur en medio de gran tensión política

Por Editorial
Javier Milei recibió al presidente electo de Chile. 

Gran posibilidad de profundizar nuestra relación con Chile

Por Editorial
Alcohol al volante, riesgo que persiste

Alcohol al volante, el lado oscuro del tránsito

Por Editorial
Ciencia mendocina: investigadores premiados por un estudio que anticipa la evolución de un tumor oral. Las investigadoras Leila Zyla y Silvina Gómez. Foto: Gentileza

Dar la espalda a la Ciencia, es retroceder y mucho

Por Editorial