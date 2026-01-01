La primera bebé del 2026 es de Mendoza: Juana Delfina nació a las 00 en el Lagomaggiore

La beba pesó 3.290 kilos y está en buen estado de salud. La familia es de Las Heras.

En el sistema de salud de Mendoza observan que hay un descenso en la cantidad de bebés internados

El Hospital Lagomaggiore recibió a la primera bebé del año. Se trata de Juana Delfina Salinas, quien nació a las 00:00 horas del jueves 1 de enero de 2026, destacaron fuentes del Ministerio de Slud..

Juana Delfina pesó 3.290 gramos y llegó al mundo con 39 semanas de gestación, en buen estado de salud.

La flamante mamá tiene 21 años y se llama Iara Salinas. Mientras que el papá es Nahuel Chupitea. Juana es su primera hija. La familia es oriunda del barrio Eva Perón, de Las Heras.

"Ahora si hija, cuando vos quieras, te estoy esperando con todas las ansias y con el amor más puro que existe. No voy a prometerte nada, solo sé que vas a ser muy feliz y que voy a estar siempre a tu lado", escribió Iara en redes sociales días antes del nacimiento de su hija..