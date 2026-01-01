Médicos denuncian que no cobran desde septiembre y advierten sobre el riesgo para las prestaciones de OSEP

La relación entre la Obra Social de los Empleados Públicos ( OSEP ) y los médicos de Mendoza atraviesa uno de sus momentos más delicados. El conflicto, que combina reclamos por atrasos en los pagos, cuestionamientos al valor de los honorarios y advertencias sobre un posible deterioro del sistema asistencial, quedó expuesto tras un comunicado difundido este miércoles, último del año, por el Círculo Médico de Mendoza, el Círculo Médico de San Rafael y la Federación Médica de Mendoza.

En ese documento, las entidades médicas denunciaron incumplimientos “graves y persistentes” en el pago de honorarios, señalaron que el mes de septiembre continúa impago y que el último pago recibido corresponde a agosto. Además, advirtieron sobre consecuencias concretas: retiro de médicos del sistema, designación de prestadores sin criterios claros y ausencia de instancias de diálogo para discutir honorarios, falencias estructurales y retrasos crónicos.

Consultado por este medio, el presidente del Círculo Médico de Mendoza, José Lodovico Palma , afirmó que hasta el momento la respuesta de OSEP “es dilatoria” . Según explicó, no existe una propuesta escrita ni un plan de pagos formalizado. “Se mantiene el retraso de 90 a 120 días y no se reconoce el atraso histórico del valor de la consulta. Solo han prometido pagar septiembre antes de fin de año”, señaló.

Palma detalló que el problema no se limita al incumplimiento de plazos, sino que responde a una estructura que, a su entender, vuelve inviable la práctica médica. Actualmente, el valor de la consulta que reconoce OSEP es de $17.040, una cifra que, según el dirigente, se encuentra muy por debajo de los valores éticos sugeridos para obras sociales, que ya a mediados de 2025 rondaban entre $28.500 y $34.000.

Sobre ese monto, agregó, se aplica un recorte por parte de clínicas y sanatorios —entre el 30% y el 50%, con un promedio cercano al 40%—, lo que deja al médico con un ingreso nominal de alrededor de $10.224 por consulta. A esto se suma el cobro diferido, que en la práctica se efectiviza a los cuatro meses. “Con la inflación, el médico termina financiando al sistema y cobrando un valor residual”, sostuvo.

Desde el Círculo Médico advierten que este esquema ya está generando efectos visibles. “Cada vez son menos los médicos que atienden por OSEP. Hay un riesgo inmediato de vaciamiento de cartillas y un riesgo sanitario real”, afirmó Palma. Según explicó, las entidades reclaman pagos a 30 días y una actualización del valor de la consulta que contemple el atraso acumulado. De no haber respuestas, no descartan cortar el crédito prestacional y pasar a un sistema de reintegro, en el que el afiliado paga la consulta y luego reclama a la obra social.

“No tenemos ninguno convenio con el Círculo Médico”

La respuesta de OSEP no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, la obra social aclaró que no mantiene convenio alguno con el Círculo Médico de Mendoza y que su relación contractual se establece de manera directa con instituciones y profesionales prestadores habilitados. En cuanto a los pagos, informó que la modalidad vigente es a 60 días desde la presentación de la factura, tal como lo establecen los convenios suscriptos, y reconoció una demora administrativa adicional de aproximadamente 20 días, que —aseguran— será normalizada durante enero.

Respecto de la baja de profesionales, OSEP negó que se trate de un retiro masivo vinculado a los honorarios y sostuvo que las desvinculaciones registradas responden a incumplimientos contractuales, en particular al cobro indebido a afiliados, una práctica prohibida por los convenios. “OSEP tiene la obligación legal e institucional de resguardar los derechos de sus afiliados y garantizar el acceso equitativo a las prestaciones”, señalaron.

En este contexto, el conflicto también expone una diferencia de interpretación sobre los vínculos contractuales dentro del sistema. Mientras OSEP sostiene que su relación es directa con instituciones y prestadores individuales. En tanto, desde las entidades médicas remarcan que los profesionales no participan de manera directa en la negociación de los convenios y que los valores y plazos se definen sin instancias formales de discusión colectiva.

Esta dinámica, advierten, limita la capacidad de los médicos para incidir en las condiciones de trabajo y de financiamiento, en un escenario atravesado por la inflación y el aumento sostenido de los costos operativos del ejercicio profesional. Por el momento, no hay una mesa de negociación confirmada entre las partes.

OSEP y los médicos, en números

El conflicto entre OSEP y los médicos de Mendoza puede leerse también a partir de una serie de datos concretos difundidos por la entidad que nuclea a los profesionales de la salud y que explican la tensión entre las partes y el impacto económico que denuncian los profesionales.

Valor actual de la consulta: $17.040 es el monto que reconoce OSEP por una consulta médica. Según el Círculo Médico de Mendoza, esta cifra se encuentra muy por debajo de los valores éticos sugeridos para obras sociales a mediados de 2025, que oscilaban entre $28.500 y $34.000.

Retenciones institucionales: Sobre ese monto, clínicas y sanatorios retienen entre 30% y 50%, con un promedio cercano al 40%, en concepto de gastos administrativos y de infraestructura.

Ingreso nominal del médico: Tras esas retenciones, el profesional percibe aproximadamente $10.224 por consulta, antes de impuestos y cargas.