10 de septiembre de 2025 - 18:15

El Círculo Médico de Mendoza sentó su postura en Aconcagua Radio sobre las consultas virtuales de Mercado Pago

José Lodovico Palma, titular del Círculo Médico de Mendoza, dialogó con Aconcagua Radio sobre esta reciente noticia, que generó preocupación entre los profesionales.

image
Por Redacción

La reciente incorporación de Mercado Pago al mercado de la salud, ofreciendo consultas médicas por $4.990 al mes, generó preocupación entre los profesionales de la salud en Mendoza. José Lodovico Palma, titular del Círculo Médico de Mendoza, expresó su postura sobre la iniciativa en diálogo con el programa "#HermosoCaos" de Aconcagua Radio.

"Nosotros tenemos preocupación respecto a la proliferación de estas plataformas financieras, que comúnmente no han sido actores en los servicios de salud y que ahora se incorporan a este mercado a través de distintas prestaciones a muy bajo costo. Nosotros, lo que tenemos que decir, es que estos servicios no se encuentran actualmente supervisados por alguna autoridad sanitaria, ya sean nacionales o provinciales", evaluó al inicio de la conversación.

Y siguió: "De manera que esto constituye un riesgo para la calidad en la atención médica. El acto médico en sí mismo debe estar garantizado dentro de un marco legal regulatorio. No solamente la parte científica, sino la parte ética, la parte administrativa en lo que tiene que ver con la regulación de la actividad médica. Todo esto hace que tengamos reservas sobre la calidad de la atención".

Según explicó el titular del Círculo Médico, la preocupación se centra en que estas plataformas no cuentan con supervisión sanitaria y podrían afectar la seguridad y la calidad del servicio. Además, remarcó que el ejercicio médico requiere de un marco legal que garantice no solo la ciencia y la ética profesional, sino también la correcta regulación administrativa de la actividad..

