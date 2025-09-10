Lesiones en deportistas profesionales y ocasionales, en Aconcagua Radio

El kinesiólogo Martín Laredo explica por qué son importantes los estudios médicos y qué factores pueden influir en las lesiones .

En Haciendo Cumbre dialogaron con Martín Laredo, kinesiólogo del Hospital Universitario, quien explicó por qué hacer deporte no se trata solo de la práctica en sí, sino también de la prevención de lesiones, el fortalecimiento de músculos y articulaciones, y el trabajo psicológico que permite disfrutar plenamente de la actividad física.

—El dato estadístico es fino, pero, ¿quiénes llegan a una consulta médica? ¿Deportistas federados o gente que juega ocasionalmente y hace una mala fuerza?

—El deportista federado normalmente tiene sus controles médicos. Esos aparecen dentro de los controlados. Están los otros también, los deportistas ocasionales. En estos casos es donde vemos el porcentaje más alto de lesiones, por no tener una buena preapración física. Esa preparación física va de la mano de distintos eslabones que forman una cadena para evitar lesiones. Hacemos hincapié en esto, para que quien realiza una actividad física, pero hay que tener en cuenta que muchas veces se relaciona el certificado de “apto físico” o el “apto médico” con un electrocardiograma y se quedan pura y exclusivamente con eso. Lo ideal siempre es hacer una evaluación integral. Desde el punto de vista clínico y cardiológico es importante porque es el médico es el que da la posibilidad de que esa persona pueda hacer una actividad física intensa o de mediana intensidad. Pero nosotros vamos un poquito más allá. Los que trabajamos en el deporte hacemos evaluaciones kinésicas, evaluaciones psicológicas, evaluaciones nutricionales y evaluaciones odontológicas. ¿Por qué? Porque en base a este trabajo interdisciplinario, nosotros podemos determinar o detectar posibles factores de riesgo de alguna lesión que pueda tener esa persona. Por ahí se da que esa persona no tuvo la posibilidad de que alguien lo pudiera evaluar y podemos detectar estos factores de riesgo de lesión, que muchas veces para el deportista o la persona que empieza con la actividad física no son para nada relevantes, pero después sí terminan siendo relevantes.

—Cuando alguien empieza una actividad física se hace un control cardiológico, pero se suele subestimar por completo todo esto. ¿Qué maneras hay de prevenir un esguince, una quebradura?

—En esto tiene mucho que ver lo que decía recién: los factores de riesgo de lesión. En la actividad nosotros hablamos de factores intrínsecos y factores extrínsecos para una lesión. Veámoslo con un ejemplo. Los extrínsecos tienen que ver que una persona que hace una actividad en determinado terreno y con determinado calzado, y nosotros podemos determinar qué factores extrínsecos relacionados con eso pueden causar una lesión. En cuanto a los intrínsecos, tienen que ver con lo que vemos como kinesiólogos: ejes mecánicos alterados, pies planos, escoliosis, retracciones musculares… Pero, aparte, hay que sumar a esto problemas bucales como caries, enfermedades metabólicas y todo lo que tiene que ver con componentes psicosomáticos, el entorno psicológico. Todo influye como factor de riesgo. En las personas que hacen actividades físicas recreativas tenemos que hacer el mismo hincapié que hacemos en el deportista federado.