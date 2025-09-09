El presidente de Edificar Mendoza habló con Aconcagua Radio sobre la situación de la construcción

Diego Pérez Colman, presidente de esta red, dialogó con Aconcagua Radio y compartió definiciones sobre el presente del sector.

La construcción atraviesa un momento de retracción en Mendoza. Según datos recientes, el nivel de actividad del sector registró en julio una caída del 1,8% mensual, lo que refleja un freno que preocupa a empresarios y trabajadores vinculados a la obra pública y privada.

En diálogo con El #HiloDelDía, de Aconcagua Radio, Diego Pérez Colman, presidente de la Red Edificar Mendoza, analizó el presente de la industria. “No hay duda de que lo que sí se paralizó es la obra pública, y sobre todo la obra pública a nivel nacional, porque la provincial (según la provincia) depende del orden que haya tenido cada una, algunas se están llevando a cabo”, explicó.

El dirigente destacó que, pese al contexto de incertidumbre, el sector privado mantiene señales de dinamismo. En ese sentido, subrayó la reciente conformación de un nuevo espacio empresarial: “Pensá que se formó una Cámara de Desarrolladores no hace más de un mes. Eso te muestra que realmente tienen el ímpetu de seguir y tienen todos proyectos”, definió.

De esta manera, mientras la obra pública aparece como uno de los puntos más críticos en la agenda del sector, la iniciativa privada intenta sostener la actividad con nuevos proyectos e inversiones.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.

Embed