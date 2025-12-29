Los tickets en Mendoza no mostrarán la carga de Ingresos Brutos a partir del 1 de enero, como fija la ley

El 1 de enero de 2026 , Mendoza iba a ser la primera provincia en empezar a mostrar en las facturas y tickets la carga de Ingresos Brutos . Esto, después de que la Legislatura aprobara el proyecto de ley a fines de agosto. Sin embargo, la normativa no fue reglamentada y desde el Gobierno confirmaron que no lo harán .

Los comprobantes de pago empezaron a informar cuánto dinero representaban en el monto total a pagar el IVA y otros impuestos nacionales el 1 de enero de 2025. La l ey 27.743, que estableció el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor , invitaba a las provincias y municipios a adherir para mostrar los tributos de cada una de estas jurisdicciones.

Hasta ahora, sólo tres provincias adhirieron: Chubut, Mendoza y Entre Ríos . En el caso de Mendoza, el proyecto fue aprobado en Diputados el 6 de agosto y en Senadores el 27 de agosto . “Establécese la obligación de detallar en los comprobantes fiscales (facturas, tickets y similares) la alícuota sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad del sujeto emisor de los sujetos pasivos”, estableció el texto aprobado.

En el artículo 4 planteaba que “la presente ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2026”. Sin embargo, restaba su reglamentación, algo que no sucedió.

A tres días de que tuviera que empezar a aplicarse, desde el Gobierno provincial expresaron que: “Mendoza mantiene la iniciativa y ha planteado el tema en distintos organismos federales y que, sin unificar el criterio de implementación con otras provincias, es imposible informar bien al contribuyente”.

Añadieron que la provincia “ha sido pionera en el tema y la idea es coordinar con otras jurisdicciones que están bastante avanzadas, como, por ejemplo, Córdoba, Chubut, Entre Ríos y CABA”.

Oportunidad perdida

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, la asociación civil que impulsó el Régimen de Transparencia Fiscal, calificó esta respuesta de “una excusa”. En primer lugar, porque la finalidad de mostrar la carga de impuestos es “crear conciencia” y no hace falta ser exactos en el porcentaje. Pero, aun así, la ley provincial fijó que se debe detallar la alícuota de la actividad, no específica de cada negocio.

“Mendoza iba a ser la primera que la iba a aplicar a partir del primero de enero. Con lo cual, ¿con quién tiene que coordinar? Que las demás se coordinen con Mendoza, si quieren”, lanzó y calificó esto de “una pésima noticia” y una “decepción muy grande como ciudadano”.

“Ni siquiera Mendoza, que es la provincia con mejor institucionalidad, está dispuesta a implementar este régimen”, lamentó. Y añadió que, si en un año apenas adhirieron tres provincias, esperar a que todos se pongan de acuerdo puede extender indefinidamente la implementación.

Cuando Lógica envió una carta, a principios de año, a todos los gobernadores para preguntarles si tenían previsto adherir a la ley nacional y si, entre tanto, aplicarían sanciones a los comercios que voluntariamente expongan los tributos locales, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, respondió que “El Gobierno de Mendoza comparte el espíritu perseguido con la sanción de este régimen, reconociendo que las medidas de transparencia activa promueven la confianza en los gobiernos y mejoran el vínculo entre los intereses del Estado y los de la ciudadanía”.

Sin embargo, ya había planteado: “Consideramos importante debatir y diseñar, en conjunto con el resto de las jurisdicciones provinciales, la metodología para discriminar el impuesto a los ingresos brutos, así como consultar al sector privado respecto de los costos que conllevaría la adecuación de los diferentes sistemas de emisión de comprobantes para su implementación”.

Transparencia fiscal

El Régimen de Transparencia Fiscal tiene como finalidad que los contribuyentes puedan apreciar cuánto representa la carga impositiva en el total que abonan. Para tener una idea, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) ha calculado que el 42% del precio final un paquete de fideos son impuestos, cifra que se eleva al 48% del valor de una bebida cola y al 50,3% en promedio en indumentaria.

Uno de los reparos a mostrar esto es que algunos impuestos, como el IVA, son sencillos de calcular, mientras otros, como Ingresos Brutos, se van aplicando “en cascada”, en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, por lo que es mucho más difícil determinarlos.

Por eso, en Brasil crearon un agente de cálculo, que, según el rubro, la localidad y el tamaño de la empresa, presenta una estimación de la carga tributaria nacional, provincial y municipal. Lo importante, resaltan desde Lógica, no es la exactitud, porque la determinación no tiene como finalidad un crédito fiscal, sino generar conciencia en la población.

En el vecino país, a partir de evidenciar el peso de los impuestos, dejaron de subir y, por otro lado, los ciudadanos comenzaron a demandar al Estado mejores servicios –porque entendieron que no son gratuitos en realidad- y se involucraron en el gasto público.

De todos modos, para resolver esto, en Mendoza, la ley aprobada estipuló que se mostrara la alícuota de Ingresos Brutos del último eslabón, quien le vende al cliente final.

Rebelión de los tickets

Ante la demora por parte de las provincias en adherir al régimen, Lógica lanzó la campaña “Rebelión del Ticket”, invitando a los comercios a visibilizar Ingresos Brutos y las tasas municipales en sus comprobantes, en forma voluntaria, sin importar si la provincia adhirió o no al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Esto, porque si bien existían leyes nacionales que prohibían y sancionaban a quienes mostraran el IVA al consumidor final, no hay una limitación similar a nivel provincial o municipal.

Desde la entidad detallan que, a un año y medio de la sanción de la ley nacional, solo Chubut, Mendoza y Entre Ríos han adherido, aunque está pendiente su reglamentación, mientras Salta, Córdoba y CABA están en proceso. “Los otros dieciocho gobernadores guardan un inaceptable silencio”, lanzaron.

Olivero Vila explicó que han hablado con supermercados y estaciones de servicio, que se han manifestado predispuestos a sumarse. El sector empresario está a favor del Régimen de Transparencia Fiscal porque explica por qué los precios son mucho más elevados en Argentina que en otros países.

“Desde la sociedad civil, los comercios, vamos a mostrar los impuestos directamente, sin esperar a que los gobernadores se adhieran a este régimen”, expresó. Y sumó: “En general, las rebeliones implican desobedecer leyes o autoridades. Pero esta cumple un mandato constitucional y una ley nacional que los gobernadores rechazan, y no viola normas locales”.

“Una ‘rebelión del ticket’ en favor de la transparencia y ciudadanía. El esfuerzo y costo de implementación para vendedores será ínfimo comparado con seguir pagando a futuro todos estos aumentos y los que podrían venir de las tasas más altas del mundo”, cerró.