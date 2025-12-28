28 de diciembre de 2025 - 17:42

Deuda externa: el Gobierno debe pagar US$4.225 millones en enero y busca cubrir un faltante clave

El Gobierno debe enfrentar vencimientos por US$4.225 millones en enero. Con US$1.800 millones disponibles, analiza distintas alternativas para cubrir el monto restante sin acudir a los mercados internacionales.

El Gobierno deberá afrontar pagos por más de US$4.000 millones.

El Gobierno deberá afrontar pagos por más de US$4.000 millones.

Los Andes | Redacción Economía
El gobierno de Javier Milei se prepara para afrontar en enero los vencimientos de deuda externa, que ascienden a US$4.225 millones, con fecha clave el 9 de enero. Si bien el Tesoro Nacional cuenta con parte de los fondos, aún resta definir cómo se cubrirá un faltante estimado en US$2.400 millones.

El primer gran desafío económico del 2026 recaerá sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros. Actualmente, el Tesoro dispone de aproximadamente US$1.800 millones destinados a ese pago, que incluyen recursos provenientes de la emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas y la eventual utilización, parcial o total, de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas.

A pesar de contar con ese colchón inicial, el Gobierno todavía debe precisar cómo financiará el monto restante. Entre las alternativas que se analizan figuran la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados y realizar colocaciones en el mercado de deuda local.

La opción de recurrir a los mercados internacionales fue descartada por el propio Caputo, quien expresó su intención de reducir la dependencia de Wall Street y fortalecer el mercado de capitales interno. “Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente sin un mercado de capitales local más desarrollado”, sostuvo el ministro en declaraciones públicas.

En la misma línea, remarcó que el objetivo oficial es que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para la Argentina. “El REPO ya nos asegura que podemos cumplir, pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro”, explicó.

Por su parte, el presidente Javier Milei transmitió un mensaje de tranquilidad y aseguró que el país cumplirá con sus compromisos. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, afirmó en declaraciones radiales.

