Otro parque solar entra en funcionamiento en Mendoza

La semana pasada, YPF anunció la puesta en marcha de El Quemado en Las Heras. Ahora otro parque funcionará en San Rafael.

El Parque Solar San Rafael comenzó a operar de manera anticipada con la entrada en servicio de 140 MW, sobre un total de 180 MW de capacidad instalada, consolidándose como uno de los desarrollos solares más relevantes de la provincia. El proyecto, construido por Genneia, representa una inversión de 180 millones de dólares y refuerza el rol estratégico de Mendoza en el desarrollo de infraestructura energética eficiente y sostenible.

Ubicado en el departamento de San Rafael, el parque cuenta con aproximadamente 400.000 paneles solares y se integra al sistema a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), abasteciendo a clientes privados con energía limpia y competitiva.

La semana pasada YPF Luz puso en marcha los primeros 100MW del Parque Solar El Quemado en Las Heras, el proyecto fotovoltaico más grande del país y el séptimo desarrollo renovable de la compañía. Con esta habilitación, YPF Luz duplica su capacidad instalada de energía solar, que ahora alcanza los 200 MW, consolidando un avance decisivo en la expansión de la generación renovable en Argentina, y alcanza una capacidad instalada total de 3,5MW.

Parque Solar San Rafael - Genneia

Más energía solar Con estos avances, Mendoza se consolida como la provincia con mayor número de proyectos solares privados del país, como resultado de una planificación estatal sostenida, un diseño técnico coordinado desde EMESA y un clima de negocios estable que permitió atraer inversiones de gran escala.

Entre los principales desarrollos se destaca el Parque Solar Anchoris, también de Genneia, con 180 MW de potencia instalada, una inversión de USD 160 millones, más de 360.000 paneles bifaciales, capacidad para abastecer a 125.000 hogares, una reducción estimada de 220.000 toneladas de CO anuales y más de 350 trabajadores involucrados durante su construcción. A ello se suma el Parque Solar Aconcagua, ubicado en Luján de Cuyo y desarrollado por Tango Energy en conjunto con EMESA, con 90 MW totales, que inició su operación inyectando 25 MW a la red eléctrica.