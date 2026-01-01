1 de enero de 2026 - 08:32

Comienza una ola de calor y hoy será el pico con 37° de máxima: el pronóstico extendido en Mendoza

El comienzo de 2026 estará marcado por altas temperaturas con máximas que no bajarán de los 33°.

El comienzo de enero estará atravesado por altas temperaturas, nubosidad variable e inestabilidad, según el pronóstico extendido para la provincia de Mendoza. El pico de calor se registrará hoy con una máxima de 37°C.

Este jueves 1 de enero, el tiempo se presentará muy caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. En la zona norte de la provincia se prevé inestabilidad, mientras que en cordillera el cielo estará poco nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 23°C.

Para el viernes 2, se anticipa poca nubosidad y un descenso de la temperatura, acompañado por vientos moderados a algo fuertes del sector sur, asociados al ingreso de un frente frío. En cordillera continuará el cielo poco nuboso. La máxima rondará los 34°C, con una mínima de 21°C.

El sábado 3 de enero volverá el ambiente caluroso, con nubosidad variable y condiciones de inestabilidad hacia la noche. Los vientos soplarán moderados del sudeste. La temperatura máxima será de 33°C y la mínima de 20°C.

Durante el domingo 4, se mantendrá el calor, con cielo algo nublado y vientos del sector sur que rotarán al noreste. Las marcas térmicas oscilarán entre los 20°C de mínima y 34°C de máxima.

Finalmente, el lunes 5 se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde-noche. Los vientos serán del sector sur rotando al noreste, con una temperatura máxima estimada en 35°C y mínima de 21°C.

Ante este escenario, se recomienda extremar las medidas de cuidado frente al calor, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantenerse hidratado, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

