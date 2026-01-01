Con promociones y precios accesibles, San Rafael y Malargüe buscan seducir a los visitantes este verano

Aunque este año y el anterior no han sido los mejores para el turismo , hay esperanzas que mejore esta temporada y para eso ya se ofrecen promociones y descuentos en destinos muy visitados de San Rafael y Malargüe , que siempre resultan atractivos para mendocinos, argentinos y extranjeros.

San Rafael sale este año a atraer turistas apuntando a precios especiales y una agenda variada de actividades . Esto, sumado a las atracciones naturales ideales para la aventura .

“En un contexto desafiante para el sector turístico, continuamos consolidándonos como uno de los lugares más elegidos del sur mendocino, apostando a una estrategia basada en promociones, precios competitivos y una amplia diversidad de propuestas”, señala Fernando Bonomo, presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de comercio San Rafael .

En materia de gastronomía , el destino ofrece una gran variedad de opciones. Los menúes tradicionales en restoranes rondan actualmente entre los $15.000 y $25.000. “También existe una oferta más ejecutiva y de alta gama, con menúes de 4, 5 o 7 pasos, orientados a experiencias gastronómicas más completas, con valores acordes a ese tipo de servicio. Esta diversidad permite que San Rafael tenga propuestas para todos los gustos y presupuestos ”, indicó el referente del sector.

El alojamiento también es otro de los puntos a tener en cuenta. Los valores se ubican aproximadamente entre $60.000 y $80.000 por noche, para dos o tres personas, y hay hostels desde los $20.000, mostrando una baja de precios en comparación con años anteriores y posicionándose hoy con una oferta muy atractiva dentro del mercado turístico, afirman desde la cámara sanrafaelina.

“Desde lo estratégico, el trabajo promocional se ha intensificado a nivel nacional, con acciones en distintos puntos del país como la Costa Atlántica (Villa Gesell), Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza capital, entre otros, donde se ha presentado el destino y sus principales atractivos naturales, culturales y de servicios”, explica Bonomo.

san rafael dos El Cañón del Atuel ofrece recorridos en gomones, en medio de rocas altas y coloridas.

Conveniencia en precios para turistas chilenos

San Rafael continúa recibiendo turismo extranjero, especialmente proveniente de Chile, atraído por la variedad paisajística, las experiencias de naturaleza y la relación precio–calidad. Además, el aeropuerto local cuenta con un aeroclub habilitado, que permite el aterrizaje de aeronaves privadas y helicópteros, sumando un valor diferencial en conectividad.

Entre las principales propuestas para atraer turistas se destacan el Cañón del Atuel, Valle Grande, Los Reyunos, y la amplia oferta de turismo aventura, que incluye trekking, catamarán, tirolesa y actividades al aire libre.

“A esto se suman atractivos culturales y recreativos como el Laberinto de Borges, eventos sunset en bodegas y experiencias gastronómicas al atardecer. Un ejemplo de ello es el sunset en Bodega Epsilon Cru, previsto para el 10 de enero, con propuestas de gastronomía, degustación de vinos y música, con entradas desde los $20.000”, señala el directivo.

Algunos cambios en el modo de actuar de los turistas se reflejan, por ejemplo, a la hora de elegir alojamiento. “Hemos observado una tendencia marcada hacia el turista espontáneo. Actualmente, las reservas previas no superan el 35% o 40%, pero durante los últimos fines de semana largos la ocupación final superó el 95%, evidenciando una fuerte llegada de visitantes sin reserva previa”, observan los especialistas en hotelería.

san rafael En Valle Grande también se puede optar por la contemplación del paisaje.

La noche sanrafaelina

Otro atractivo que se suma a la oferta es la noche sanrafaelina que atraviesa un muy buen momento, con una amplia oferta de boliches y espacios nocturnos, que se encuentran muy activos y complementan la experiencia turística, especialmente para el público joven y quienes buscan entretenimiento nocturno.

“Gracias a su combinación de naturaleza, servicios, eventos, gastronomía y vida nocturna, San Rafael reafirma su identidad como un destino único dentro de Mendoza, muy elegido durante la temporada de verano y con una propuesta sólida y diversa para el visitante”, señala el presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de comercio del departamento sureño.

De cara al verano, añadió, “vemos un panorama moderadamente optimista. San Rafael se posiciona con una oferta muy competitiva en precios, una gran diversidad de propuestas y un fuerte atractivo natural, lo que genera buenas expectativas para enero y febrero. Sabemos que el turista hoy decide más sobre la fecha, pero confiamos en que el destino seguirá teniendo muy buen movimiento, especialmente en fines de semana y picos de temporada”.

Malargüe también se prepara

Desde el sector privado, específicamente desde la Cámara de Comercio de Malargüe, se ha realizado una inversión muy fuerte en promoción, apuntando al verano sobre todo.

“Estas campañas están orientadas principalmente al público de cercanía, donde entendemos tenemos las mayores oportunidades, pensando en la realidad económica y financiera que enfrentan los segmentos que salen de vacaciones o escapadas en verano o fines de semana largos. Por esto los que tienen menos costos de traslado como los mendocinos, pampeanos, sanjuaninos y neuquinos son objeto de promoción para nosotros”, explicó Christian Alcalá, presidente de la Especifica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe.

La promoción de los atractivos del departamento se realiza en medios regionales con alcance nacional, influencers para diferente público y participaciones en promociones conjuntas con el sector público.

“Puedo mencionar también los diferentes eventos promocionales en los que hemos participado en Chile, un segmento que este verano, por situación de tipo de cambio, se ve atraído hacia este lado, sobre todo por nuestra gastronomía, donde sin dudas somos muy fuertes”, comenta Alcalá.

malargue El volcán Mala Cara es uno de los grandes atractivos de Malargüe.

El festival más esperado por los mendocinos

La temporada de verano arranca con la Fiesta Nacional del Chivo y con el slogan “noches de festival días de paseo”. “Estamos haciendo un esfuerzo importante para atraer la mirada de un público que vea en nuestros recursos naturales y culturales un valor sumamente atractivo para aprovechar el verano, donde hacemos foco en el principal protagonista, que es el chivo malargüino y, con este punto de partida, ampliar los atractivos como Pehuenche, el volcán Mala Cara, Valle Hermoso, Payunia y Caverna de las Brujas, cada uno con las opciones: volcanes, lagos, ríos, termas, montaña, entre otros.

La variedad de posibilidades y recetas típicas maridadas con los mejores vinos de Mendoza agregan valor a la oferta turística de naturaleza y aventura que es el fuerte del lugar.

malargue Los paisajes del sur mendocino guardan misterio y formaciones rocosas,

Inversión en tecnología y precios atractivos

“Desde la Cámara nos hemos puesto al frente de esta promoción con una millonaria inversión de los privados para complementar lo que se ha invertido en tecnología desde el sector público. Por ejemplo, la app de Malargüe, donde el interesado en el destino puede visitar los atractivos de forma interactiva en 360º, previamente, para tener la mejor opción al momento de definir el viaje. También el novedoso Pasaporte Malargüe para familias que, a través de visitas a los atractivos suman puntos para obtener beneficios hasta estadías de regalo”, explicó el referente del sector.

Según fuentes del gremio hotelero, “el nivel de reservas de la primera quincena de enero 2026 es aceptable, impulsada claramente por el Festival Nacional del chivo y esperamos que febrero acompañe con los frutos de las promociones que mencionábamos”.

En cuanto a tarifas y otros beneficios para los visitantes, hay una variedad de servicios y calidad en alojamientos habilitados que van desde los $70.000 a $160.000 para 2 personas y de los $100.000 a los $200.000 para 4, aprovechando promociones, por ejemplo, con la de BNA Viaja+ en hasta 6 cuotas sin interés. Y lo mismo que en gastronomía.

“Para febrero estamos cerrando una oferta fuerte de 5x4 y 4x3 en alojamientos habilitados para ser aún más atractivos”, adelantó Christian Alcalá, presidente de la Especifica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe.