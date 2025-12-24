24 de diciembre de 2025 - 14:55

Un joven de 19 años en situación de calle fue apuñalado brutalmente en San Rafael

El presunto autor de la tentativa de homicidio se encuentra detenido y hay otra persona demorada.

El ataque fue frente a la rotonda del Mapa. Gentileza Municipalidad de San Rafael.&nbsp;

El ataque fue frente a la rotonda del Mapa. Gentileza Municipalidad de San Rafael. 

Un joven de 19 años en situación de calle fue apuñalado brutalmente en San Rafael y se encuentra hospitalizado con dos heridas en el pecho.

La víctima fue identificada como Brandon Oses, en tanto que el presunto autor de hecho –conocido como “el Riojano”- se encuentra detenido, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Por otra parte, en las próximas horas se conocerá si otra persona demorara es un testigo o participe de este caso caratulado como tentativa de homicidio, que es investigado por el fiscal de San Rafal Javier Giaroli.

El ataque se produjo esta mañana en frente a la rotonda Cesar Robles de la avenida Yrigoyen, conocida como “rotonda del Mapa", en la ciudad de San Rafael, dentro de un local comercial que fue usurpado.

En principio, la propia víctima fue quien aportó el nombre del presunto agresor y el arma utilizada fue secuestrada.

Un llamado al 911, denunció el hecho y cuando arribó personal policial encontró a Oses con dos heridas, una en la zona del pecho y la otra en el abdomen. El herido fue trasladado en ambulancia del SEC al nosocomio local para su asistencia, el mismo presenta neumotórax, en estado de shock.

Personal de la Comisaria 60, logró detener a los sospechosos en las inmediaciones, además de secuestrar un cuchillo tipo Tramontina que estaba en una acequia y que habría sido usado en la agresión.

En el lugar trabajó policía Científica y, por lo pronto, trascendió que no se trató de una riña sino de un ataque. Además las cámaras de seguridad de la zona, captaron al Riojano corriendo por la zona del El Toledano.

