Las Leñas: tres empresas compiten en la licitación por obras de mejoramiento vial

El Gobierno avanzó con la licitación de una obra importante para el sector turístico: el mejoramiento de la Ruta Provincial 222, que conecta desde la Ruta Nacional 40 hasta el centro de esquí Las Leñas en Malargüe .

Tres empresas nacionales presentaron sus propuestas y ofertas, interesadas en ser contratadas por Vialidad Mendoza para realizar las obras de mejoramiento para la seguridad vial en dicha ruta, en el tramo asfaltado de 47,8 kilómetros.

Se trata de las firmas Becha, Vawa. y Cleanosol , que se presentaron a la licitación convocada por la Dirección Provincial de Vialidad el 15 de diciembre pasado. El presupuesto previsto por la DPV es de $645.000.000 y el plazo de obra es de tres meses corrido.

Vialidad Mendoza tiene planificado con esta obra renovar la demarcación horizontal de la RP 222, es decir volver a pintar las líneas blancas continuas laterales y las centrales tanto, blancas discontinuas como doble línea amarilla. También realizar la extrusión de señales de prevención vial sobre el asfalto.

Se abrieron los sobres de oferentes para la obra en Las Leñas

Además, el pliego de contratación prevé renovar toda la cartelería vial vertical y las escalas que se ubican sobre la banquina y son el testigo de la acumulación nívea sobre la calzada durante la temporada invernal. Por otra parte, se colocarán y recambiarán guardarrails en curvas peligrosas.

Una ruta clave para el turismo

Se trata de la ruta turística por excelencia de esa zona del Sur mendocino donde opera el único centro de esquí activo de la provincia, cuya fama es de nivel internacional y donde también se encuentra la localidad de Los Molles, otro centro muy concurrido para el turismo de montaña.

La traza es transitada a diario por miles de visitantes a diario durante el invierno, lo que le demanda a Vialidad un mantenimiento permanente para mantenerla habilitada.

Para la época veraniega se suma la transitabilidad del tramo de suelo natural a partir de Las Leñas que permite llegar hasta Valle Hermoso, una de las joyas de montaña de Mendoza, cuya traza ya fue acondicionada por el personal de la DPV recientemente.