Feria judicial: así funcionarán la Suprema Corte y los distintos fueros durante todo enero

La Suprema Corte de Justicia definió el esquema de funcionamiento durante la feria judicial de enero de 2026 , que se extenderá del 1 al 31 de enero , con atención limitada a causas urgentes y aquellas cuyo plazo de prescripción venza durante el receso.

A través de la Acordada Nº 32448 publicada en el Boletín Oficial este martes, se estableció que la Presidencia de la Suprema Corte estará a cargo del doctor Julio Gómez , del 5 al 9 de enero , y del doctor Dalmiro Garay Cueli , del 19 al 31 de enero .

En tanto, atenderán en sus despachos el propio Gómez del 5 al 9; el doctor Mario Adaro , del 1 al 10 y del 26 al 31 de enero; y la doctora Norma Llatser , del 26 al 31.

En cuanto a la coordinación por fueros , se estableció que el área Laboral estará a cargo del doctor Mauricio Follari , del 26 al 30 de enero; el fuero Contravencional , del procurador Lucas Guevara , en el mismo período; los fueros Civil, de Paz, Tributario y Concursal serán coordinados por la licenciada Analía Pavón , del 5 al 16 de enero, y por el doctor Gabriel Farjo , del 19 al 23.

Mientras que Familia quedará bajo la órbita de la licenciada Analía Maza , del 2 al 16, y de Yamila Ochoa Quiroga , del 19 al 30 de enero. El fuero Penal será coordinado por el doctor Mauricio Vicario , del 26 al 30, y el Penal Juvenil estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia .

El funcionamiento del servicio de Justicia en Primera Circunscripción

Respecto al funcionamiento en la Primera Circunscripción Judicial, se dispuso que la Mesa de Entradas Central Civil (MECC) será la única dependencia habilitada para recibir y registrar demandas urgentes y aquellas cuyo plazo de prescripción opere durante la feria, con una dotación mínima de personal.

Además, en el Bus Federal se habilitará una casilla por cada Oficina Centralizada de Notificaciones de las cuatro circunscripciones judiciales para la tramitación de notificaciones urgentes entre el 1 y el 31 de enero de 2026. El resto de las notificaciones se cursará a partir del primer día hábil de febrero.

Asimismo, se determinó que las demandas presentadas desde las 13 horas del último día hábil previo a la feria y hasta las 23:59 del 31 de enero de 2026 serán asignadas por la MECC al Tribunal de Turno en lo Civil y de Paz de la Primera Circunscripción.

Los tribunales, juzgados y oficinas de turno funcionarán todos los días hábiles en el horario de 7:30 a 13:30, mientras que la atención al público será de 8 a 13, conforme a lo establecido por la Acordada N° 29.904.

Durante el receso, la Dirección de Informática habilitará exclusivamente la presentación de escritos electrónicos ante los juzgados y tribunales de turno. Los escritos ingresados entre las 13 horas del último día hábil y las 23:59 del 31 de diciembre, en expedientes no habilitados, serán registrados el primer día hábil posterior a la feria con la fecha y hora originales. A partir de las 00 horas del 1 de enero, solo podrán presentarse escritos ante los tribunales de turno.

Para garantizar la continuidad del servicio de justicia, los tribunales y juzgados de feria funcionarán con su planta habitual de personal, reforzada por agentes que dispondrá la Dirección de Recursos Humanos.

Finalmente, una vez concluida la feria judicial, los tribunales, juzgados y dependencias de turno deberán remitir a la Oficina de Estadísticas un informe detallado de la actividad desarrollada, conforme al Acuerdo N° 9.777, el cual deberá presentarse antes del 10 de febrero de 2026, se informó.

Asimismo, deberán informar por escrito el primer día hábil posterior a la feria la nómina de expedientes retirados y el uso de claves de acceso al sistema informático, en caso de corresponder