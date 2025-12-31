Diplomático en Siria le dio like a un posteo en contra de Israel y lo mandaron de vuelta a Argentina

La Cancillería desplazó a un diplomático argentino destinado en Siria luego de que se viralizara una captura de pantalla en la que aparecía dándole “me gusta ” a una publicación de Instagram con contenido hostil contra el Estado de Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , dio la orden para trasladar de vuelta a Argentina a Alejandro Calloni , joven secretario de la Embajada en la República Árabe Siria. Fue sometido a un sumario administrativo luego de su comportamiento que roza el antisemitismo.

La decisión se tomó tras el fuerte repudio que generó el episodio en redes sociales y en ámbitos diplomáticos.

ABERRANTE El Cónsul argentino en Siria, Alejandro Emanuel Calloni, likea un posteo llamando a atacar a Israel. Si, un sinvergüenza. Imagino que la @Cancilleria_Ar @pabloquirno y @JMilei tomarán urgente cartas en el asunto. pic.twitter.com/ZqL2RylxUa

El propio Quirno confirmó la medida a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que instruyó el inicio de acciones sumariales contra el funcionario de carrera y dispuso su regreso inmediato al país.

Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al Secretario Alejandro Calloni de @Cancilleria_Ar que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria. También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina.

Calloni se desempeñaba como cónsul en la embajada argentina en Siria desde septiembre de 2023, de acuerdo a la información disponible en su perfil profesional en la red LinkedIn.

Previamente, había ocupado el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería entre enero de 2022 y noviembre de 2023, y se había formado como becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación entre 2020 y 2023.

En cuanto a su formación académica, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por la Universidad Nacional de Lanús.

El posteo al que Alejandro Calloni dio "me gusta" en Instagram: odio contra Israel El posteo al que Alejandro Calloni dio "me gusta" en Instagram: odio contra Israel Instagram

Hasta el momento, Calloni no realizó declaraciones públicas sobre la sanción ni sobre el contenido que motivó la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus perfiles en redes sociales permanecen cerrados.