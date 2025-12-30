30 de diciembre de 2025 - 15:13

Israel presentó "Rayo de Hierro", el escudo láser operativo capaz de interceptar misiles y drones

Fue presentado por el Ministerio de Defensa y la compañía Rafael Advanced Defense Systems. La nueva tecnología permite actuar de inmediato, alcanzando los blancos casi instantáneamente. Es la primera vez que supera la etapa experimental.

Por Redacción Mundo

Israel dio a conocer un nuevo avance militar que marca un punto de inflexión en su sistema de defensa aérea: puso en funcionamiento el primer escudo láser operativo del mundo, diseñado para interceptar amenazas en tiempo real y a bajo costo, a diferencia de los sistemas tradicionales

El Ministerio de Defensa israelí presentó oficialmente el sistema “Rayo de Hierro” (Iron Beam), creado junto a la empresa Rafael Advanced Defense Systems. Se trata de una tecnología láser de alta energía capaz de neutralizar cohetes, misiles, proyectiles de mortero y drones con gran precisión.

Según explicaron desde ambas instituciones, el sistema combina una potente fuente láser con un mecanismo de orientación electro-óptico avanzado, permitiendo atacar distintos tipos de amenazas aéreas a diferentes distancias, según informó Infobae.

Su diseño está pensado para responder tanto a ataques individuales como a salvas múltiples, incluso cuando los objetivos siguen trayectorias irregulares.

Presentación oficial del "Rayo de Hierro"

Durante la presentación, el ministro de Defensa Israel Katz calificó el desarrollo como un hecho “histórico” y afirmó que “es la primera vez que un sistema láser de alta energía logra un nivel de madurez operativa”. En ese sentido, remarcó que esta capacidad modifica las reglas del juego y refuerza el poder.

En las pruebas y despliegues iniciales, el Rayo de Hierro logró interceptar con éxito cohetes, drones y misiles, superando las limitaciones de sistemas anteriores como Iron Dome o Arrow, que dependen de interceptores físicos, detallaron medios internacionales.

Según los creadores, la tecnología permite alcanzar blancos de forma casi instantánea y enfrentar ataques simultáneos con un costo por disparo menor. El sistema ya fue operado por unidades de la Fuerza Aérea israelí y probado en contextos de conflicto.

