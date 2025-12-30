Israel presentó "Rayo de Hierro", el escudo láser operativo capaz de interceptar misiles y drones

Israel dio a conocer un nuevo avance militar que marca un punto de inflexión en su sistema de defensa aérea: puso en funcionamiento el primer escudo láser operativo del mundo , diseñado para interceptar amenazas en tiempo real y a bajo costo, a diferencia de los sistemas tradicionales

El Ministerio de Defensa israelí presentó oficialmente el sistema “Rayo de Hierro” (Iron Beam), creado junto a la empresa Rafael Advanced Defense Systems. Se trata de una tecnología láser de alta energía capaz de neutralizar cohetes, misiles, proyectiles de mortero y drones con gran precisión.

Según explicaron desde ambas instituciones, el sistema combina una potente fuente láser con un mecanismo de orientación electro-óptico avanzado, permitiendo atacar distintos tipos de amenazas aéreas a diferentes distancias, según informó Infobae.

Su diseño está pensado para responder tanto a ataques individuales como a salvas múltiples, incluso cuando los objetivos siguen trayectorias irregulares.

Durante la presentación, el ministro de Defensa Israel Katz calificó el desarrollo como un hecho “histórico” y afirmó que “es la primera vez que un sistema láser de alta energía logra un nivel de madurez operativa” . En ese sentido, remarcó que esta capacidad modifica las reglas del juego y refuerza el poder.

En las pruebas y despliegues iniciales, el Rayo de Hierro logró interceptar con éxito cohetes, drones y misiles, superando las limitaciones de sistemas anteriores como Iron Dome o Arrow, que dependen de interceptores físicos, detallaron medios internacionales.

Según los creadores, la tecnología permite alcanzar blancos de forma casi instantánea y enfrentar ataques simultáneos con un costo por disparo menor. El sistema ya fue operado por unidades de la Fuerza Aérea israelí y probado en contextos de conflicto.