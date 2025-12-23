Israel aseguró que mantendrán su presencia en la Franja de Gaza y no se retirarán pese al acuerdo

En un discurso de definiciones estratégicas durante una ceremonia en el asentamiento de Beit El (Cisjordania ocupada), el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las fuerzas de seguridad de su país mantendrán su presencia en la Franja de Gaza de forma indefinida, contraviniendo los puntos centrales de los recientes acuerdos de paz.
Katz fue contundente respecto al control territorial en el enclave palestino: "Cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal (Infantería) en el norte de Gaza en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados", afirmó el ministro, según consignó el diario Ynet. "Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos ministros", sumó.
La segunda fase del plan de paz en peligro
Sus declaraciones supone un desafío directo a la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la cual estipula la retirada total de las tropas israelíes, además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.
Actualmente, Israel sostiene que la implementación de esta fase está estancada debido a que Hamás aún no ha entregado el cuerpo del último rehén en su poder.
La primera etapa del acuerdo de paz que comenzó el 10 de octubre, contemplaba el cese de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes y prisioneros palestinos y la devolución de los cuerpos de las víctimas secuestradas por Hamás. Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza.
Desde que comenzó la guerra el 7 de octubre del 2023, el Ministerio de Salud de Palestina contabiliza más de 70.000 muertos y los heridos ascienden a más de 171.000.
Ese día comenzó la actual ofensiva de Israel, tras el ataque de Hamás, en el que se calcula que murieron más de 1.200 personas.