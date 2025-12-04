4 de diciembre de 2025 - 22:15

Israel confirmó la identidad de un cuerpo entregado por Hamás y solo queda un secuestrado por devolver

La primera parte del acuerdo de paz está por culminar. Para que ocurra, Hamás debe entregar los restos del policía Ran Gvili.

Por Redacción Mundo

El gobierno de Israel confirmó este miércoles que el cuerpo entregado anoche por Hamás corresponde a Suthdisak Rinthalak, el último rehén tailandés que aún permanecía en Gaza. Con esta identificación, solo queda un cautivo fallecido todavía retenido por el grupo islamista: el policía israelí Ran Gvili.

Según informó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, el proceso forense concluyó anoche y la familia de Rinthalak fue notificada oficialmente de la identificación.

Rinthalak, de 43 años, había emigrado desde Tailandia a Israel en 2017 para trabajar en el sector agrícola. El 7 de octubre de 2023 fue secuestrado junto con otros trabajadores durante los ataques de Hamás en territorio israelí, que dejaron 1.200 muertos y 251 cautivos.

ciudadano tailandés israel
Tras la confirmación de identidad, Israel iniciará los trámites formales para la repatriación del cuerpo hacia Tailandia, donde será enterrado.

“El Gobierno israelí comparte el profundo pesar de la familia Rinthalak, del pueblo tailandés y de todas las familias de los fallecidos secuestrados”, indicó la oficina de Netanyahu.

El presidente israelí, Isaac Herzog, también envió sus condolencias al rey Maha Vajiralongkorn y destacó el aporte de la comunidad tailandesa en Israel.

Qué falta para completar la primera fase del acuerdo

El cuerpo de Rinthalak es el número 47 de los 48 cautivos fallecidos cuyo retorno figuraba en la primera fase del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, vigente desde el 10 de octubre.

El único cuerpo que aún debe ser devuelto es el del policía Ran Gvili. Una vez que Hamás lo entregue, se dará por concluida la etapa inicial del acuerdo, que contempla en su siguiente fase:

  • El desarme progresivo del grupo islamista.
  • La conformación de un gobierno tecnócrata para administrar la Franja de Gaza.
  • Nuevos compromisos de tregua y coordinación internacional
"Hamás debe cumplir con sus obligaciones con los mediadores y devolverlo en el marco de la implementación del acuerdo", afirmaron las autoridades de Israel.

Pese al alto el fuego, persisten denuncias de incumplimientos. Las autoridades palestinas aseguran que el Ejército israelí no respetó completamente los límites establecidos en la llamada “línea amarilla”, hacia donde debía replegarse.

Además, la ayuda humanitaria que ingresa al enclave, controlada por Israel, todavía está muy por debajo de lo pactado. Más de dos millones de personas continúan viviendo en condiciones críticas, con cientos de miles refugiadas en tiendas de campaña ante la llegada del invierno.

