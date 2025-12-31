31 de diciembre de 2025 - 09:01

Cristina Kirchner pasará Año Nuevo internada y preocupa su "lenta recuperación": cuál es la complicación

La ex presidenta donde permanece hospitalizada desde el pasado 20 de diciembre, cuando fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Cristina Kirchner pasará Año Nuevo internada y preocupa su lenta recuperación

Cristina Kirchner pasará Año Nuevo internada y preocupa su "lenta recuperación"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde permanece hospitalizada desde el pasado 20 de diciembre, cuando fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

A 11 días de la operación, crece la preocupación por la evolución de su estado de salud, luego de que el último parte médico, difundido el lunes por la institución, informara una “lenta recuperación”.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, señala el comunicado firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lafranconi.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el íleo posoperatorio es una parálisis transitoria del intestino que suele presentarse tras una cirugía abdominal, debido al estrés quirúrgico, y provoca una interrupción del tránsito gastrointestinal.

La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual del sanatorio, donde ya pasó la Nochebuena y la Navidad, y continúa bajo estricto control médico.

La falta de actividad pública y de señales visibles de mejoría genera inquietud tanto en su entorno más cercano como en la militancia kirchnerista, que aguarda una pronta recuperación de la ex presidenta.

La internación se produjo en un contexto judicial sensible, ya que Cristina Kirchner cumple una condena de prisión en modalidad domiciliaria en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial.

