Reabren el Paso Planchón-Vergara: nuevo horario y condiciones para cruzar entre Mendoza y Chile

El cruce fronterizo entre Malargüe y la Región del Maule volverá a operar desde el 15 de diciembre con tránsito diario, nuevos horarios y habilitación para vehículos altos sin necesidad de doble tracción.

Reabren el Paso Planchón-Vergara para reforzar la integración entre Malargüe y la Región del Maule.

El Paso Internacional Planchón-Vergara volverá a operar esta temporada en Mendoza luego de una gestión conjunta entre autoridades argentinas y chilenas destinada a mejorar la conectividad cordillerana y sumar nuevas alternativas de tránsito entre ambos países.

Según lo informado, el cruce estará habilitado desde el 15 de diciembre, con circulación diaria entre las 9 y las 18. Los horarios variarán según el sentido: el egreso desde Argentina podrá realizarse de 9 a 19, mientras que el ingreso al país funcionará de 8 a 18.

La reapertura coincide con el inicio del verano y apunta a fortalecer tanto el turismo regional como las actividades productivas que unen a Malargüe con la Región del Maule, del lado chileno. Este corredor, conocido también como Paso del Planchón, conserva una relevancia estratégica porque vincula esa zona del sur mendocino con las comunas de Romeral y Curicó, atravesando un entorno dominado por el complejo volcánico Planchón-Peteroa.

Tradicionalmente, el cruce funcionó solo para camionetas 4x4, debido a que el camino es de ripio en gran parte del trayecto chileno. Sin embargo, para este período las autoridades confirmaron que estará habilitado para vehículos altos, sin requerir doble tracción. La decisión fue consensuada entre el municipio de Malargüe, las Coordinaciones de Pasos Internacionales y el alcalde de Romeral.

Los organismos involucrados remarcaron que la prioridad es brindar previsibilidad y seguridad a visitantes y residentes, a la vez que se amplía la oferta de pasos complementarios al Pehuenche y al Cristo Redentor, los dos corredores más utilizados de la región.