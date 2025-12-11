11 de diciembre de 2025 - 22:33

Reabren el Paso Planchón-Vergara: nuevo horario y condiciones para cruzar entre Mendoza y Chile

El cruce fronterizo entre Malargüe y la Región del Maule volverá a operar desde el 15 de diciembre con tránsito diario, nuevos horarios y habilitación para vehículos altos sin necesidad de doble tracción.

Reabren el Paso Planchón-Vergara para reforzar la integración entre Malargüe y la Región del Maule.

Reabren el Paso Planchón-Vergara para reforzar la integración entre Malargüe y la Región del Maule.

Foto:

Municipalidad de Malargüe
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Internacional Planchón-Vergara volverá a operar esta temporada en Mendoza luego de una gestión conjunta entre autoridades argentinas y chilenas destinada a mejorar la conectividad cordillerana y sumar nuevas alternativas de tránsito entre ambos países.

Leé además

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Mejora el tiempo en Mendoza y habrá ascenso de temperatura: la máxima y la mínima para este viernes

Por Redacción Sociedad
Gol se expande en la región y presenta la nueva ruta Mendoza-Río de Janeiro.

Nueva ruta aérea para Mendoza: Gol sumará dos vuelos directos por semana a Río de Janeiro desde enero

Por Redacción Sociedad

Según lo informado, el cruce estará habilitado desde el 15 de diciembre, con circulación diaria entre las 9 y las 18. Los horarios variarán según el sentido: el egreso desde Argentina podrá realizarse de 9 a 19, mientras que el ingreso al país funcionará de 8 a 18.

La reapertura coincide con el inicio del verano y apunta a fortalecer tanto el turismo regional como las actividades productivas que unen a Malargüe con la Región del Maule, del lado chileno. Este corredor, conocido también como Paso del Planchón, conserva una relevancia estratégica porque vincula esa zona del sur mendocino con las comunas de Romeral y Curicó, atravesando un entorno dominado por el complejo volcánico Planchón-Peteroa.

Tradicionalmente, el cruce funcionó solo para camionetas 4x4, debido a que el camino es de ripio en gran parte del trayecto chileno. Sin embargo, para este período las autoridades confirmaron que estará habilitado para vehículos altos, sin requerir doble tracción. La decisión fue consensuada entre el municipio de Malargüe, las Coordinaciones de Pasos Internacionales y el alcalde de Romeral.

Los organismos involucrados remarcaron que la prioridad es brindar previsibilidad y seguridad a visitantes y residentes, a la vez que se amplía la oferta de pasos complementarios al Pehuenche y al Cristo Redentor, los dos corredores más utilizados de la región.

Pese a la baja circulación y la atractividad paisajística del recorrido, las autoridades recordaron que el camino puede volverse exigente ante condiciones climáticas adversas. Por eso recomendaron viajar con provisiones, revisar el estado del vehículo y consultar los pronósticos antes de iniciar el cruce.

Aunque los servicios en la zona siguen siendo limitados, la reactivación del paso abre la puerta a nuevas oportunidades económicas y turísticas para ambos lados de la cordillera, y renueva las expectativas de los habitantes de la región, que ven en esta reapertura una forma de recuperar la integración histórica y favorecer el desarrollo fronterizo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Más de 13 mil jóvenes se capacitaron en educación financiera, empleabilidad y emprendimiento gracias a Junior Achievement en Cuyo

Más de 13 mil jóvenes se capacitaron en educación financiera y emprendimiento gracias a Junior Achievement en Cuyo

Por Redacción Economía
El monto que una familia mendocina necesitó en noviembre para no caer en la pobreza subió un 5,3%

Cuánto necesitó una familia mendocina en noviembre para no ser pobre

Por Sandra Conte
mendoza: entre las mejores ciudades del pais para vivir y con solidos indicadores de gestion urbana

Mendoza: entre las mejores ciudades del país para vivir y con sólidos indicadores de gestión urbana

Por Redacción
La inflación subió 2,7% en noviembre en Mendoza, impulsada por ciertos rubros

La inflación de noviembre en Mendoza fue del 2,7%, ¿qué subas la impulsaron?

Por Sandra Conte