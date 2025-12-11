11 de diciembre de 2025 - 20:45

Mejora el tiempo en Mendoza y habrá ascenso de temperatura: la máxima y la mínima para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. El sábado volverá el calor sofocante e inestabilidad.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes en Mendoza vuelve a subir la temperatura, aunque se espera una jornada agradable. A pesar de las mejoras en las condiciones meteorológicas, el sábado volverá el calor intenso acompañado de inestabilidad y tormentas durante la noche. A continuación, el tiempo de ambos días.

Leé además

Reabren el Paso Planchón-Vergara para reforzar la integración entre Malargüe y la Región del Maule.

Reabren el Paso Planchón-Vergara: nuevo horario y condiciones para cruzar entre Mendoza y Chile

Por Redacción Sociedad
Gol se expande en la región y presenta la nueva ruta Mendoza-Río de Janeiro.

Nueva ruta aérea para Mendoza: Gol sumará dos vuelos directos por semana a Río de Janeiro desde enero

Por Redacción Sociedad

Temperatura para este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “poca nubosa” este viernes 12 de diciembre con ascenso de la temperatura. La máxima será de 34°C, mientras que la mínima será de 17°C. Según anticipan, habrá mejoras en las condiciones meteorológicas. En Malargüe, por su parte, rige alerta amarilla por viento Zonda.

El sábado vuelve el calor

El sábado 13 de diciembre se anticipa mucho calor e inestabilidad con nubosidad variable. Indican una máxima de 33°C y una mínima de 20°C, con tormentas aisladas durante la noche y vientos moderados del sector sur. En la cordillera se esperan precipitaciones, mientras que en el sur hay alerta por Zonda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Más de 13 mil jóvenes se capacitaron en educación financiera, empleabilidad y emprendimiento gracias a Junior Achievement en Cuyo

Más de 13 mil jóvenes se capacitaron en educación financiera y emprendimiento gracias a Junior Achievement en Cuyo

Por Redacción Economía
El monto que una familia mendocina necesitó en noviembre para no caer en la pobreza subió un 5,3%

Cuánto necesitó una familia mendocina en noviembre para no ser pobre

Por Sandra Conte
mendoza: entre las mejores ciudades del pais para vivir y con solidos indicadores de gestion urbana

Mendoza: entre las mejores ciudades del país para vivir y con sólidos indicadores de gestión urbana

Por Redacción
La inflación subió 2,7% en noviembre en Mendoza, impulsada por ciertos rubros

La inflación de noviembre en Mendoza fue del 2,7%, ¿qué subas la impulsaron?

Por Sandra Conte