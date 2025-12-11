Mejora el tiempo en Mendoza y habrá ascenso de temperatura: la máxima y la mínima para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. El sábado volverá el calor sofocante e inestabilidad.

Este viernes en Mendoza vuelve a subir la temperatura, aunque se espera una jornada agradable. A pesar de las mejoras en las condiciones meteorológicas, el sábado volverá el calor intenso acompañado de inestabilidad y tormentas durante la noche. A continuación, el tiempo de ambos días.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “poca nubosa” este viernes 12 de diciembre con ascenso de la temperatura. La máxima será de 34°C, mientras que la mínima será de 17°C. Según anticipan, habrá mejoras en las condiciones meteorológicas. En Malargüe, por su parte, rige alerta amarilla por viento Zonda.

El sábado vuelve el calor El sábado 13 de diciembre se anticipa mucho calor e inestabilidad con nubosidad variable. Indican una máxima de 33°C y una mínima de 20°C, con tormentas aisladas durante la noche y vientos moderados del sector sur. En la cordillera se esperan precipitaciones, mientras que en el sur hay alerta por Zonda.