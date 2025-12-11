Nueva ruta aérea para Mendoza: Gol sumará dos vuelos directos por semana a Río de Janeiro desde enero

La aerolínea brasileña confirmó que desde el 3 de enero operará dos frecuencias semanales entre Mendoza y Río de Janeiro. El anuncio se realizó en Casa de Gobierno ante el gobernador Alfredo Cornejo y autoridades de turismo.

Gol se expande en la región y presenta la nueva ruta Mendoza-Río de Janeiro.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió este martes, junto a la titular del Emetur, Gabriela Testa, a Luciano Arziaga —gerente de Desarrollo Internacional del Grupo Gol —, a Martín Ojeda, gerente de la compañía en Mendoza, Bariloche y Ushuaia, y a Cecilia Breitenvieser.

Durante el encuentro, desarrollado en Casa de Gobierno, la aerolínea presentó su plan de expansión regional previsto entre enero y marzo de 2026. El proyecto incluye un nuevo vuelo directo entre Mendoza y Río de Janeiro a partir del 3 de enero.

Al término de la reunión, Arziaga destacó que desde esa fecha la empresa sumará una frecuencia adicional entre Río de Janeiro y Mendoza, lo que permitirá operar dos vuelos semanales. “Mendoza es un destino súper importante: el brasileño busca venir, probar vinos y disfrutar de la gastronomía”, señaló, y resaltó la disposición “positiva y colaborativa” de las autoridades provinciales.

Testa, por su parte, celebró la ampliación de la oferta aérea desde Brasil. Recordó que Gol ya conecta a Mendoza con San Pablo —actualmente con cuatro vuelos semanales y un vuelo diario durante el invierno— y que ahora se agregan dos frecuencias hacia Río.

“Brasil es un mercado enorme, que valora nuestros atractivos, la cordillera, la nieve, la aventura y, especialmente, el turismo del vino y la gastronomía. La conectividad es clave: sin vuelos, ninguna estrategia de promoción funciona”, afirmó. Según la funcionaria, la provincia cuenta hoy con más de 205 vuelos semanales.