Nueva ruta aérea para Mendoza: Gol sumará dos vuelos directos por semana a Río de Janeiro desde enero
La aerolínea brasileña confirmó que desde el 3 de enero operará dos frecuencias semanales entre Mendoza y Río de Janeiro. El anuncio se realizó en Casa de Gobierno ante el gobernador Alfredo Cornejo y autoridades de turismo.
Gol se expande en la región y presenta la nueva ruta Mendoza-Río de Janeiro.
El gobernador Alfredo Cornejo recibió este martes, junto a la titular del Emetur, Gabriela Testa, a Luciano Arziaga —gerente de Desarrollo Internacional del Grupo Gol —, a Martín Ojeda, gerente de la compañía en Mendoza, Bariloche y Ushuaia, y a Cecilia Breitenvieser.
Durante el encuentro, desarrollado en Casa de Gobierno, la aerolínea presentó su plan de expansión regional previsto entre enero y marzo de 2026. El proyecto incluye un nuevo vuelo directo entre Mendoza y Río de Janeiro a partir del 3 de enero.
Al término de la reunión, Arziaga destacó que desde esa fecha la empresa sumará una frecuencia adicional entre Río de Janeiro y Mendoza, lo que permitirá operar dos vuelos semanales. “Mendoza es un destino súper importante: el brasileño busca venir, probar vinos y disfrutar de la gastronomía”, señaló, y resaltó la disposición “positiva y colaborativa” de las autoridades provinciales.
Testa, por su parte, celebró la ampliación de la oferta aérea desde Brasil. Recordó que Gol ya conecta a Mendoza con San Pablo —actualmente con cuatro vuelos semanales y un vuelo diario durante el invierno— y que ahora se agregan dos frecuencias hacia Río.
“Brasil es un mercado enorme, que valora nuestros atractivos, la cordillera, la nieve, la aventura y, especialmente, el turismo del vino y la gastronomía. La conectividad es clave: sin vuelos, ninguna estrategia de promoción funciona”, afirmó. Según la funcionaria, la provincia cuenta hoy con más de 205 vuelos semanales.
Nuevas rutas y detalles operativos
Dentro del plan de expansión que la compañía desplegará en Argentina, Paraguay y Uruguay, el Grupo Gol sumará nueve rutas y reforzará corredores turísticos ya consolidados. Una de esas nuevas conexiones será la de Mendoza (MDZ)–Río de Janeiro/Galeão (GIG), que comenzará a operar el 3 de enero, los lunes y sábados, con salida desde Mendoza a las 3.15 y arribo a Río a las 7.
Sobre Gol
Gol es considerada la aerolínea más puntual de Brasil y forma parte del Grupo Abra. Fundada en 2001, mantiene como propósito “democratizar el acceso a la aviación” y hoy transporta a más de 30 millones de pasajeros por año. Opera con 14 mil empleados y una flota estandarizada de 141 aeronaves Boeing 737.
La compañía mantiene alianzas con American Airlines y Air France–KLM, y más de 60 acuerdos de codeshare e interline, lo que amplía las opciones de conexión para sus pasajeros. Su ecosistema también incluye el programa de fidelidad Smiles y el servicio de carga aérea Gollog, el más grande del país.