Aerolíneas Argentinas lanzó 25% de descuento en vuelos nacionales e internacionales: cómo obtener el beneficio

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial por su 75° aniversario que incluye un 25% de descuento en pasajes para vuelos nacionales e internacionales. La iniciativa apunta a estimular la demanda de cara a la temporada baja de 2026.

La promoción estará disponible para compras realizadas entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre , con distintos períodos de viaje según el destino, lo que permite una mayor flexibilidad para planificar.

En el caso de los vuelos dentro del país, los usuarios podrán acceder al beneficio para viajar entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026 . Además, los pasajes podrán abonarse en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una facilidad que busca fomentar el turismo interno y mejorar la conectividad regional.

Para los destinos internacionales, el 25% de descuento se mantiene en la red regional para viajes programados entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026 . En cuanto al Caribe, la promoción aplica para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026 , mientras que para Miami será válida para viajes entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026 .

Los tickets podrán adquirirse a través del sitio web oficial de la empresa, su call center, las sucursales y las agencias de viaje tanto en Argentina como en el exterior.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas vuela a 37 destinos nacionales y 22 internacionales, y recientemente anunció su primer plan de inversión financiado con fondos propios, que implica la incorporación de 18 nuevos aviones mediante leasing.

Oferta de vuelos para el verano

Semanas atrás, la compañía presentó su programación para la temporada alta, con un fuerte foco en el turismo doméstico y en los destinos internacionales de playa. Entre las novedades figuran las rutas a Aruba y Buzios–Cabo Frío.

En el mercado de cabotaje, Aerolíneas reforzará rutas troncales desde Buenos Aires, con una operación ampliada que incluirá 69 frecuencias semanales con Córdoba, 63 con Bariloche, 60 con Mendoza, 51 con Ushuaia, 45 con Iguazú, 40 con El Calafate, 38 con Salta, 36 con Tucumán y 32 con Mar del Plata. También crecerá la oferta hacia Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

En cuanto a los intertramos —rutas federales que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires— se destacan Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, junto a otras conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario.

En el plano internacional, la compañía ampliará su operación en Uruguay con dos rutas inéditas habilitadas por acuerdos de quinta libertad, desde San Pablo y Porto Alegre hacia Punta del Este, ambas con dos frecuencias semanales entre fines de diciembre y finales de enero.

Desde Argentina, también aumentará la oferta hacia el país vecino: habrá 28 frecuencias semanales a Punta del Este, 16 a Montevideo y dos vuelos semanales Córdoba–Punta del Este a partir del 1° de enero.

La red estacional hacia Brasil incorporará una nueva ruta a Cabo Frío, con dos vuelos semanales desde Buenos Aires y otros dos desde Rosario entre enero y abril. Además, se reforzarán los principales destinos del país vecino, destacándose que Buenos Aires–Río de Janeiro operará 35 frecuencias semanales en enero.

Asimismo, Buenos Aires–Salvador de Bahía pasará de 6 a 10 vuelos semanales; Buenos Aires–Porto Seguro, de 2 a 3; y Buenos Aires–Florianópolis tendrá 26 frecuencias semanales en enero. Córdoba y Rosario sumarán cinco frecuencias cada una, y tanto Salta como Tucumán operarán dos por ciudad.

Finalmente, entre el 1° de enero y el 28 de febrero, Aerolíneas ofrecerá vuelos directos a Aruba, con tres frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires, un vuelo semanal Córdoba–Aruba los jueves y otro Mendoza–Aruba los viernes.