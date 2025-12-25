25 de diciembre de 2025 - 10:24

Dos personas murieron en San Rafael tras chocar violentamente contra un árbol

El siniestro vial fue reportado esta mañana de Navidad en la ruta 171, en el distrito de Real del Padre.

Así quedó el auto que chocó contra un árbol en Real del Padre, San Rafael. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Los Andes | Redacción Policiales
Dos personas fallecieron en San Rafael, cuando el auto en que viajaban chocara violentamente contra un árbol, sin que interviniera otro vehículo.

El accidente se produjo esta mañana, a las 8, en la Ruta Provincial 171, a unos 150 metros al sur de calle Los Brasileros, distrito de Real del Padre, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según el primer reporte oficial, un auto Peugeot 408 se desplazaba por Ruta Provincial 171 de sur a norte, cuando el conductor perdió el dominio del vehículo por circunstancias que están bajo investigación, sin que interviniera otro coche.

Así quedó el auto que chocó contra un árbol en Real del Padre, San Rafael. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Segundos después, el rodado impactó violentamente contra un árbol ubicado en el margen oeste frente a una vivienda.

Según información oficial, personal del centro de salud de Real del Padre constató los fallecimientos del conductor y el acompañante. Hasta las 10, personal policial no había podido identificar a las víctimas del siniestro vial.

