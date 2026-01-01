Trabajo: las tendencias que marcarán el mercado en 2026

Flexibilidad, revisión de modelos de liderazgo e incorporación de IA son las tendencias relevadas por Randstad para el trabajo el año que viene.

La compañía global en gestión del talento, Randstad, presentó las ocho tendencias laborales que marcarán el mundo del trabajo en la Argentina durante 2026. El trabajo destacó que el contexto que se viene estará signado por profundas transformaciones organizacionales, cambios en el marco social y regulatorio. De este modo, se renuevan las expectativas del talento en función de una reconfiguración de los modelos de liderazgo y gestión de equipos.

Al respecto, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, advirtió que el mercado laboral atraviesa un proceso de redefinición estructural. “De cara a 2026, las organizaciones están desafiadas a repensar cómo trabajan, cómo atraen talento, cómo lideran y cómo construyen vínculos con su capital humano”. La responsable agregó que se trata de cambios que van mucho más allá de una eventual reforma laboral.

El informe de Randstad sumó que las organizaciones deberán encontrar un equilibrio entre eficiencia, flexibilidad y generación y transmisión de cultura, mientras que los profesionales enfrentarán el desafío de adaptarse a entornos más dinámicos. Se necesitarán estilos de liderazgo más dinámicos y trayectorias laborales menos lineales bajo la premisa de aprender continuamente nuevos y variados conocimientos para mantener la empleabilidad.

Smartphones, notebooks y un café, las nuevas oficinas móviles “Durante 2026, el diferencial ya no estará solo en atraer talento, sino en cómo las organizaciones logren gestionarlo, desarrollarlo y acompañarlo en estructuras cada vez más flexibles, que además están en medio de transformaciones profundas”, comentó Ávila. Sumó que las cambiantes expectativas del talento disparan nuevos factores que las empresas tienen que visualizar y entender, para luego trabajar sobre las estructuras, políticas y procesos corporativos que necesariamente tienen que evolucionar para ofrecer ámbitos laborales centrados en las conexiones humanas como eje del verdadero crecimiento.

Las 8 tendencias Revisión de los modelos de liderazgo. A la vez que se consolida el rol central de los líderes como fuente principal de estabilidad, confianza y conexión humana en el trabajo, se observa una menor predisposición, especialmente entre las generaciones más jóvenes, a asumir roles jerárquicos clásicos.

A la vez que se consolida el rol central de los líderes como fuente principal de estabilidad, confianza y conexión humana en el trabajo, se observa una menor predisposición, especialmente entre las generaciones más jóvenes, a asumir roles jerárquicos clásicos. Organizaciones más planas y estructuras simplificadas . Las empresas avanzan hacia modelos con menos niveles jerárquicos en busca de desburocratizar sus estructuras y agilizar la toma de decisiones.

. Las empresas avanzan hacia modelos con menos niveles jerárquicos en busca de desburocratizar sus estructuras y agilizar la toma de decisiones. El salario emocional como eje de la propuesta de valor . En una coyuntura donde el contexto económico condiciona las mejoras salariales y la brecha de habilidades acentúa la escasez de talento, las organizaciones fortalecen propuestas basadas en beneficios no monetarios y flexibilidad.

. En una coyuntura donde el contexto económico condiciona las mejoras salariales y la brecha de habilidades acentúa la escasez de talento, las organizaciones fortalecen propuestas basadas en beneficios no monetarios y flexibilidad. Mayor búsqueda de estabilidad laboral . De cara al 2026, se espera que más personas prioricen la estabilidad laboral por sobre los nuevos desafíos, impactando en decisiones de carrera más conservadoras y una menor rotación laboral.

. De cara al 2026, se espera que más personas prioricen la estabilidad laboral por sobre los nuevos desafíos, impactando en decisiones de carrera más conservadoras y una menor rotación laboral. La experiencia integral del empleado, de punta a punta . Se espera que más organizaciones amplíen su mirada sobre la experiencia del talento, con una visión integradora que va mucho más allá de los procesos de selección e inducción.

. Se espera que más organizaciones amplíen su mirada sobre la experiencia del talento, con una visión integradora que va mucho más allá de los procesos de selección e inducción. Jornadas laborales más fragmentadas y flexibles . Frente a la consolidación de la flexibilidad, en todos sus formatos y variantes, como una demanda transversal del talento, algunas empresas comienzan a experimentar con esquemas de trabajo más disruptivos orientados a mejorar la productividad y la conciliación entre la vida personal y laboral.

. Frente a la consolidación de la flexibilidad, en todos sus formatos y variantes, como una demanda transversal del talento, algunas empresas comienzan a experimentar con esquemas de trabajo más disruptivos orientados a mejorar la productividad y la conciliación entre la vida personal y laboral. Redefinición del éxito y la carrera laboral . De la mano de la reconsideración de lo que las personas quieren y esperan de sus trabajos, la búsqueda de un mejor equilibrio entre vida profesional y personal y la flexibilidad están hoy en el centro de las decisiones de carrera.

. De la mano de la reconsideración de lo que las personas quieren y esperan de sus trabajos, la búsqueda de un mejor equilibrio entre vida profesional y personal y la flexibilidad están hoy en el centro de las decisiones de carrera. IA y una nueva brecha de habilidades. Frente a una demanda de habilidades en IA que sigue creciendo a un ritmo sin precedentes, el avance de esta tecnología comienza a mostrar señales de alarma en relación a las inequidades en cuanto a conocimiento, acceso y manejo de recursos. Sin un abordaje de inclusión y equidad en los procesos de implementación de herramientas de IA, las organizaciones corren el riesgo de generar una nueva brecha de habilidades que haga más crítica la escasez de talento.