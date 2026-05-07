Cuánto cobra un albañil durante mayo de 2026: las diferencias en el salario por hora y adicionales

Los salarios de los trabajadores de la construcción volvieron a actualizarse en mayo de 2026 en medio de un escenario económico marcado por la inflación y la revisión constante de ingresos. Los haberes dependen tanto de acuerdos paritarios como de la categoría laboral y la región donde prestan servicios.
Construccion, obras Obreros trabajan en la construcción de una vivienda, en el departamento de Junín Foto José Gutierrez / Los Andes Trabajos, construcciones, albañil
El nuevo esquema salarial quedó definido tras el acuerdo firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
El convenio estableció incrementos escalonados y acumulativos para marzo, abril y mayo. El esquema contempló una suba del 2% en marzo sobre los salarios de febrero, un aumento del 1,9% en abril calculado sobre marzo y un incremento adicional del 1,8% en mayo tomando como referencia los haberes de abril. Además, se acordó el pago de sumas no remunerativas mensuales que elevan el ingreso final de cada trabajador.
Los salarios por hora para albañiles en la Zona A
- La Zona A incluye a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Allí, los valores básicos por hora quedaron definidos según la categoría de cada trabajador.
- Un oficial especializado cobra $6.119 por hora, mientras que un oficial percibe $5.235. El medio oficial tiene un salario básico de $4.837 y el ayudante alcanza los $4.452 por hora. En el caso del sereno, el ingreso mensual asciende a $808.877.
- A estos montos se agregan sumas no remunerativas. Los oficiales especializados reciben $125.400 extra, los oficiales $114.400, los medios oficiales $104.900 y los ayudantes $98.500. El sereno también percibe un adicional de $98.500.
Cuánto cobra un albañil en 2026 para edificar una casa sencilla de 1 habitación (1)
Cuánto cobran los albañiles en la Zona B
- La Zona B comprende provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas jurisdicciones los salarios son superiores debido a las condiciones regionales y los costos laborales.
- El oficial especializado percibe $6.792 por hora y el oficial $5.813. El medio oficial cobra $5.362 y el ayudante alcanza los $4.965. Por su parte, el sereno tiene un salario mensual de $901.124.
- Las sumas no remunerativas también son más altas respecto de la Zona A. Un oficial especializado recibe $139.200 adicionales y los ayudantes y serenos obtienen $109.400.
Los valores más altos se registran en el sur del país
- La Zona C, correspondiente a Santa Cruz, presenta una de las escalas salariales más elevadas del convenio. Allí, un oficial especializado cobra $9.394 por hora y un oficial percibe $8.808. El medio oficial recibe $8.499 y el ayudante $8.252. El salario mensual del sereno llega a $1.352.267.
- Los adicionales no remunerativos también aumentan de forma considerable. Los oficiales especializados cobran $192.500 extra y los ayudantes y serenos perciben $151.200.
- En tanto, la Zona C Austral, que incluye a Tierra del Fuego, concentra los salarios más altos del sector. El oficial especializado alcanza los $12.238 por hora, el oficial $10.469, el medio oficial $9.675 y el ayudante $8.905. El sereno tiene un ingreso mensual de $1.617.754.
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En esta región, las sumas no remunerativas ascienden a $250.700 para oficiales especializados, $228.700 para oficiales, $209.800 para medios oficiales y $197.000 para ayudantes y serenos.