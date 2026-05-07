Cuánto cobra un albañil durante mayo de 2026: las diferencias en el salario por hora y adicionales

Los salarios de los trabajadores de la construcción volvieron a actualizarse en mayo de 2026 en medio de un escenario económico marcado por la inflación y la revisión constante de ingresos. Los haberes dependen tanto de acuerdos paritarios como de la categoría laboral y la región donde prestan servicios.

Construccion, obras Obreros trabajan en la construcción de una vivienda, en el departamento de Junín Foto José Gutierrez / Los Andes Trabajos, construcciones, albañil

El nuevo esquema salarial quedó definido tras el acuerdo firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ).

El convenio estableció incrementos escalonados y acumulativos para marzo, abril y mayo. El esquema contempló una suba del 2% en marzo sobre los salarios de febrero, un aumento del 1,9% en abril calculado sobre marzo y un incremento adicional del 1,8% en mayo tomando como referencia los haberes de abril. Además, se acordó el pago de sumas no remunerativas mensuales que elevan el ingreso final de cada trabajador.

- La Zona A incluye a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Allí, los valores básicos por hora quedaron definidos según la categoría de cada trabajador.

- Un oficial especializado cobra $6.119 por hora, mientras que un oficial percibe $5.235. El medio oficial tiene un salario básico de $4.837 y el ayudante alcanza los $4.452 por hora. En el caso del sereno, el ingreso mensual asciende a $808.877.

- A estos montos se agregan sumas no remunerativas. Los oficiales especializados reciben $125.400 extra, los oficiales $114.400, los medios oficiales $104.900 y los ayudantes $98.500. El sereno también percibe un adicional de $98.500.

Cuánto cobra un albañil en 2026 para edificar una casa sencilla de 1 habitación (1)

Cuánto cobran los albañiles en la Zona B

- La Zona B comprende provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas jurisdicciones los salarios son superiores debido a las condiciones regionales y los costos laborales.

- El oficial especializado percibe $6.792 por hora y el oficial $5.813. El medio oficial cobra $5.362 y el ayudante alcanza los $4.965. Por su parte, el sereno tiene un salario mensual de $901.124.

- Las sumas no remunerativas también son más altas respecto de la Zona A. Un oficial especializado recibe $139.200 adicionales y los ayudantes y serenos obtienen $109.400.

Los valores más altos se registran en el sur del país

- La Zona C, correspondiente a Santa Cruz, presenta una de las escalas salariales más elevadas del convenio. Allí, un oficial especializado cobra $9.394 por hora y un oficial percibe $8.808. El medio oficial recibe $8.499 y el ayudante $8.252. El salario mensual del sereno llega a $1.352.267.

- Los adicionales no remunerativos también aumentan de forma considerable. Los oficiales especializados cobran $192.500 extra y los ayudantes y serenos perciben $151.200.

- En tanto, la Zona C Austral, que incluye a Tierra del Fuego, concentra los salarios más altos del sector. El oficial especializado alcanza los $12.238 por hora, el oficial $10.469, el medio oficial $9.675 y el ayudante $8.905. El sereno tiene un ingreso mensual de $1.617.754.

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En esta región, las sumas no remunerativas ascienden a $250.700 para oficiales especializados, $228.700 para oficiales, $209.800 para medios oficiales y $197.000 para ayudantes y serenos.