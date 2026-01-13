Cómo quedan las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tras el dato de inflación de diciembre

El ajuste mensual por inflación impactará en las mencionadas prestaciones de la Anses desde el próximo mes. Los nuevos montos para febrero de 2026.

El IPC de diciembre fue del 2,84% y define los aumentos de Anses en febrero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, que registró una suba del 2,84%. Con este dato quedó definido el aumento que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de febrero de 2026.

Se trata del esquema de actualización mensual por inflación que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El porcentaje informado por el Indec se trasladará de manera directa a todas las prestaciones del organismo previsional, conforme al régimen de movilidad vigente.

Este ajuste se suma a los incrementos aplicados en los meses previos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el sistema de actualización trimestral por uno mensual.

Con el aumento del 2,84%, el haber mínimo jubilatorio pasará en febrero a $359.219,42. En caso de confirmarse el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzará los $429.219,42. En tanto, la jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.358.940,75.

El incremento también se aplicará a las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las asignaciones familiares y universales. De esta manera, la PUAM ascenderá a $287.375,54, y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegarán aproximadamente a $251.453,59. En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto será equivalente al de la jubilación mínima, siempre que el Gobierno confirme el bono.

En cuanto a las asignaciones sociales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) alcanzará los $121.818,42 por hijo. De este último monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se abona de manera anual, sujeto a la presentación de la libreta correspondiente. La AUH por Discapacidad ascenderá a $420.312,22, y la Asignación Familiar por Hijo, para el primer rango de ingresos, quedará en $64.547,52. Anses / Jubilados El IPC de diciembre fue del 2,84% y define los aumentos de Anses en febrero. Ilustración Los Andes Cómo quedan los valores de Anses en febrero de 2026 Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

PUAM: $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219,42

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $429.219,42

AUH: $129.082,71

AUH por Discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42 El actual esquema de movilidad mensual, vigente desde abril de 2024, establece que los haberes se actualicen todos los meses según la inflación de dos meses previos, con el objetivo de reducir el desfase que generaba la fórmula anterior y lograr que los ingresos previsionales acompañen más de cerca la evolución de los precios. Este mecanismo quedó formalizado a través del Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, y desde enero de 2025 las subas se aplican de manera automática, sin necesidad de nuevas disposiciones administrativas. Por el momento, resta la confirmación oficial del calendario de pagos de Anses para febrero. Se prevé que se mantenga el esquema habitual según la terminación del DNI, con el inicio de los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas durante la segunda semana del mes, y los haberes superiores en la tercera. Mientras tanto, el organismo continúa con el pago de los montos correspondientes a enero de 2026, que ya incorporan el aumento del 2,47%.