Milei es el político con mayor protagonismo digital: impulso externo, pero la agenda local lo desgasta

El presidente argentino nuevamente se ubicó como el dirigente líder en lo digital, según un informe privado. Sin embargo, algunos temas de la agenda local son estorbo en su imagen.

Javier Milei, el líder político con mayor protagonismo digital.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Según un informe de la consultora Ad Hoc, la imagen positiva del presidente se mantiene principalmente gracias a sus posicionamientos internacionales. En tanto, el estudio advierte que la estabilidad digital de Milei depende cada vez más de que la agenda no se enfoque en asuntos internos que generan rechazo.

El análisis sobre el impacto de la imagen de los políticos en redes sociales fue realizado entre el 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026 de acuerdo a las publicaciones realizadas en todas las redes sociales de acceso público y de portales web.

Posición internacional: ¿le suma o le resta?

Señaló la consultora que “luego del 26 de octubre, Milei recupera positividad en su conversación. Es el tercer mes que la sostiene, pero con menor brecha respecto de su negatividad y menor cantidad de menciones que en octubre. Es decir, menos protagonismo”

Además consignó que el mandatario tuvo el 47 % de menciones positivas, un 42% negativas y un 11% neutras.

El informe destacó que su posicionamiento sobre Venezuela tuvo impacto en las redes, donde compartió su discurso en la cumbre de Mercosur, “en apoyo a la intervención” en ese país. “Su conversación duplicó el volumen a nivel mundial con la participación de comunidades digitales internacionales”.

El informe puntualizó que “si bien hubo encuadres en contra de su posicionamiento y del accionar de Estados Unidos, las comunidades que apoyan a Milei a nivel nacional e internacional destacaron su posicionamiento y celebraron la intervención en Venezuela, aportando positividad a la imagen”.

La Reforma Laboral, el tema de agenda que golpea a Milei

Señaló que en diciembre, “sin eventos disruptivos por parte del Presidente, la agenda política estuvo centrada en lo que pasó en el Congreso. Sin embargo, Milei sigue en el centro de la conversación política. Las críticas a los proyectos impulsados por el Gobierno apuntan directo al Presidente”.

“Discapacidad y presupuesto universitario siguen generando negatividad en la imagen de Milei. Fue de lo que más se habló en relación al #Presupuesto2026”, señaló el estudio de la consultora.

De todo modos, la reforma laboral fue el tema de política interna que más conversación generó en el mes, superando al #Presupuesto2026. Pero la convocatoria de la CGT generó escaso volumen y la negatividad hacia Milei en la conversación no logró torcer la tendencia positiva en el mes.

CGT marcha
Diversas agrupaciones sindicales y sociales desarrollan una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.

Diversas agrupaciones sindicales y sociales desarrollan una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsado por el gobierno nacional.

“Con medio millón de menciones, la reforma laboral fue el tema de política interna de mayor volumen en el mes y la conversación alcanzó a más de la mitad de los usuarios argentinos”, señaló AdHoc.

Detalló la consultora que el “talón de Aquiles de Milei” tuvo fecha específica: “El 18 de diciembre, día de la marcha contra la reforma y del rechazo al capítulo XI del Presupuesto, fue el día de mayor negatividad hacia el Presidente en todo el mes. Sin embargo, no alcanzó para torcer la tendencia positiva”.

