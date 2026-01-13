13 de enero de 2026 - 17:23

Créditos Hipotecarios: cómo es el nuevo sistema digital de Banco Nación

Con más de 20.000 créditos hipotecarios otorgados en todo el país, el Banco Nación anunció una manera para agilizar los procesos.

Requisitos incluyen antigüedad laboral mínima y documentación específica para acceder al préstamo.

Redacción Economía

El BNA o Banco Nación es una de las principales entidades bancarias que han trabajado e incentivado su área de créditos hipotecarios. En la actualidad poseen la tasa más baja del mercado y es el banco que más ha crecido en este segmento. Según datos aportados por la entidad, llevan otorgados más de 20.000 préstamos para compra de vivienda en todo el país.

En este marco, el banco anunció un nuevo sistema digital para mejorar el acceso y acelerar las operaciones crediticias. Así, el objetivo de la herramienta apunta a agilizar y ampliar el acceso a la vivienda propia. Por este motivo, a partir del lunes 12 de enero, todo el proceso de evaluación y aprobación de los préstamos se hará 100% digital. "Tu casa empieza con un clic", resumieron desde el Banco Nación.

El trámite se llevará a cabo a través del sitio institucional y de la plataforma +Hogares con BNA (https://mashogaresconbna.com.ar/) donde los clientes pueden iniciar la solicitud y continuar todo el trámite. Entre otros beneficios, el nuevo sistema permite que quienes ya tienen el crédito hipotecario aprobado puedan elegir viviendas previamente verificadas como aptas para financiamiento hipotecario.

image

En paralelo, se ha habilitado un canal específico para inmobiliarias con el fin de facilitar la publicación de propiedades con compradores que ya tienen financiamiento disponible. El circuito digital centralizará el análisis de todas las solicitudes hacia un equipo especializado que acompañará al cliente durante cada etapa del trámite.

Con el fin de hacer más amable los trámites y de mejorar las posibilidades de sus clientes, la única instancia presencial será la firma de la escritura en la sucursal elegida. Se trata de una herramienta clave en tiempos en que el tiempo es un recurso cada vez más preciado y escaso.

A través de un comunicado, el Banco Nación expresó que la iniciativa consolida su posición como principal actor del mercado hipotecario. Del mismo modo, profundiza su rol en la reactivación del crédito para la vivienda en la Argentina a partir de un modelo más ágil, accesible y federal.

