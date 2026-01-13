13 de enero de 2026 - 16:34

Canasta Básica: una familia tipo necesitó más de $1.300.000 en diciembre para no ser pobre

Durante diciembre, la variación mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total fue de 4,1% a nivel nacional, según el Indec.

Pobreza e indigencia en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Pobreza e indigencia en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La canasta básica, sobre la cual se calcula el índice de pobreza, subió 4,1% en diciembre del año pasado, muy por encima de la inflación, y acumuló en el 2025 un alza del 27,75, informó el INDEC.

Leé además

Requisitos incluyen antigüedad laboral mínima y documentación específica para acceder al préstamo.

Créditos Hipotecarios: cómo es el nuevo sistema digital de Banco Nación

Por Redacción Economía
cuanto necesito en mendoza una familia para no caer en la pobreza durante diciembre

Cuánto necesitó en Mendoza una familia para no caer en la pobreza durante diciembre

Por Diana Chiani

En tanto, la canasta alimentaria, que sirve para estima la indigencia, también se elevó 4,1% y acumuló un alza del 31% en el 2025. En este sentido, para no ser indigente, una familia tipo necesitó $589.510 por mes, mientras que para no ser pobre requirió ingresos por $1.308.713.

En noviembre de 2025, el índice había marcado que para no ser pobre una familia tipo necesitaba 1.257.329 pesos, y para no caer en la indigencia el número era de 566.364 pesos.

Canasta básica diciembre
Canasta básica alimentaria y total de diciembre 2025

Canasta básica alimentaria y total de diciembre 2025

Según el reporte del Indec, durante noviembre de 2025, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), que se utiliza como parámetro para medir la pobreza, fue de 4,1% mientras que la de la canasta básica total (CBT), que mide la indigencia, avanzó 3,6%. Así, las dos canastas empujadas por el aumento de los alimentos subieron por encima del nivel de la inflación de noviembre, que marcó 2,5%.

Por el aumento de la carne y derivados y las frutas, en la Ciudad de Buenos Aires la canasta familiar de pobreza aumentó en diciembre el 3,3% y la de pobreza el 3%, en ambos casos por encima de la inflación promedio (+2,7%).

Para ser de clase media, los ingresos de una familia tipo debieron aumentar en noviembre en poco más de $ 50.000. Sin tener en cuenta el alquiler, necesitó ganar 2,5% más el mes pasado. Es decir, $ 2.128.461 versus $ 2.076.904 mensuales en noviembre. Si se suma el costo de un alquiler, el umbral trepa a más de $ 3.200.000 mensuales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el 2025 cerro con la inflacion mas baja en ocho anos

El 2025 cerró con la inflación más baja en ocho años

Por Diana Chiani
esta confirmado el precio que tendra el dolar para este miercoles 14 de enero

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 14 de enero

Por Redacción Economía
El Banco Mundial estima un crecimiento de 4% en la economía Argentina en 2026 

El Banco Mundial estima que la economía Argentina crecerá un 4% durante 2026

Por Redacción Economía
Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, encabezó la estrategia de fortalecimiento y ordenamiento del sector cooperativo mendocino.

Andrea Nallim: "Hoy las cooperativas en Mendoza se piensan como empresas con gestión y proyección"

Por Melisa Sbrocco