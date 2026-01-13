13 de enero de 2026 - 17:01

Cuánto necesitó en Mendoza una familia para no caer en la pobreza durante diciembre

El Indec publicó el dato de inflación de diciembre y aportó el valor de la Canasta Básica Total, que mide de qué lado de la pobreza se está.

SALARIO2

Foto:

Web
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre un incremento de 2,8%, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec mientras que para Mendoza, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza el aumento también fue del mismo porcentaje. A nivel nacional la inflación anual fue d 31,5% y a nivel provincial de 29,9%.

Leé además

Pobreza e indigencia en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Canasta Básica: una familia tipo necesitó más de $1.300.000 en diciembre para no ser pobre

Por Redacción Economía
Viviendo en situación de calle.

Mercier y Camier en el Acceso Este

Por Valentín Francisco Ugarte

El informe provincial también precisó cuál es el ingreso que hay que tener para no caer debajo de la línea de pobreza a partir del valor de la Canasta Básica Total (CBT). En este sentido, los hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir su valor son considerados indigentes.

En Mendoza las líneas de pobreza e indigencia de diciembre para una familia Tipo 2 fueron de $1.180.842,79. La Canasta Básica Total (CBT) incluye, además de alimentos, un conjunto de bienes y servicios esenciales que reflejan los patrones de consumo de la población.

En tanto, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) reúne los productos indispensables para cubrir los requerimientos nutricionales de una persona.

Quienes no llegan a cubrirla son considerados indigentes. De este modo, según se consignó en los informes, una familia tipo debe tener ingresos por y $485.943,54 para no estar debajo de la línea de indigencia.

image
Fuente: DEIE

Fuente: DEIE

Para comprender mejor el impacto de ambas canastas, se calcula el coeficiente de Engel que es la relación entre los gastos en alimentos y los gastos totales de un hogar. Este número se utiliza como indicador del nivel de vida de un país, por lo que un coeficiente alto sugiere un país pobre, mientras que uno bajo indica un país más rico.

El coeficiente va de 0 a 5 y se basa en la ley de Engel, que postula que a medida que aumentan los ingresos, la proporción del gasto en alimentos disminuye. En este marco, el coeficiente de la CBA de diciembre fue de 2,43, lo que significa que se mantiene en la mitad de la tabla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Villas y asentamientos.

Encarar el grave problema de los asentamientos

Por Editorial
Desde hace una década Proyecto Mochi apela a la solidaridad para garantizar que chicos en situación de vulnerabilidad puedan comenzar las clases con los elementos básicos.

En 2 de cada 10 hogares no alcanza para comprar útiles: buscan armar mochilas para 2.750 chicos

Por Verónica De Vita
La pobreza bajó al 17,3% en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó su cuarta caída interanual consecutiva.

La pobreza bajó al 17,3% en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó su cuarta caída interanual consecutiva

Por Redacción Economía
Requisitos incluyen antigüedad laboral mínima y documentación específica para acceder al préstamo.

Créditos Hipotecarios: cómo es el nuevo sistema digital de Banco Nación

Por Redacción Economía