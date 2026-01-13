Mercier y Camier en el Acceso Este

Rafael opta por el típico cobertizo de nylon negro y, Pedro lo hace finalmente próximo al sinuoso sendero forestal donde instaló el “dormi” sencillo, funcional y autosuficiente, bajo la protección de en un robusto árbol. Una cama con somier, almohada, cubrecama y diversos objetos componen ese mobiliario patético que suele provocar lástima, burla, jocosidad o una empatía genuina, casi inconsciente, para no ver la evidencia de que el paisaje ya no es el mismo desde hace un mes, dos o tres.

Pedro y Rafael, hombres maduros de edad indeterminada, dejaron todo en el alojamiento temporal para personas en situación de calle. Como Mercier y Camier en la novela de Samuel Beckett, se sienten autónomos, creen que podrían subsistir sin ayuda en la búsqueda de un lugar donde hacer base la primera noche y las siguientes.

Habían meditado largo y tendido, sopesando con serenidad aquello de lo que eran capaces, los beneficios y los infortunios que podrían enfrentar, los aspectos positivos y negativos de un sitio u otro. No pretendían una grandiosa revelación Bíblica, no, se contentarían con algo más modesto, algo que zanjaría el asunto de una vez por todas. Pero no fue así. Con tantísimas decisiones urgentes de orden práctico por tomar, deambulan por los alrededores de la calle Rondeau, en Villanueva. La cuestión se simplifica en el paseo público que corre paralelo al Acceso Este.

Una tolerancia tan prolongada parece indicar que no se volverá a la normalidad, porque —como señala uno de los personajes de Beckett— “el hábito es el mayor insensibilizador” (“Mercier y Camier”).