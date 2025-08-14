La historia de amor que emociona: una pareja en situación de calle se casó en un parador nocturno

En Neuquén , una historia de amor y solidaridad conmovió a toda la comunidad. El domingo por la noche, dos jóvenes que se alojan en el parador nocturno de la Ciudad Deportiva, organizado por el Gobierno provincial, sellaron su unión en matrimonio gracias a la colaboración desinteresada de vecinos y voluntarios.

La pareja, de 25 y 31 años , cumplió su sueño gracias a una verdadera cruzada solidaria: desde las alianzas, el vestido y los zapatos de la novia, hasta el traje del novio, la decoración, la iluminación, la música, la torta, la mesa dulce y hasta la cobertura fotográfica. Incluso se dispuso una alfombra roja para la ocasión.

Cada detalle fue donado por personas que decidieron tender una mano . “En menos de 24 horas conseguimos todo, hasta los souvenirs. Para mí es un milagro”, contó Alejandro Riffos a LM Neuquén, vecino que colabora en el refugio “Un lugar para dormir” y que organizó la boda a pedido de la pareja.

El parador nocturno donde la pereja se casó gracias al apoyo solidario de vecinos.

Ambos se conocen desde chicos cuando asistían a una escuela bíblica en Bahía Blanca. Luego él se fue al sur y ella se quedó en Buenos Aires: "Se buscaron, se encontraron y acá están, con ganas de quedarse", dijo Riffos.

El evento se celebró en un espacio religioso instalado en el parador, donde conviven cultos católicos y evangélicos, y fue transmitido en vivo por redes sociales .

La pareja se conoce desde chicos en Bahía Blanca y se volvieron a reencontrar años después.

Asistieron el personal y los alojados en el refugio, quienes se sumaron a las felicitaciones y buenos deseos. “Deseamos que no solo aparezcan cosas para esta celebración, sino también trabajo, un lugar para dormir a ustedes dos, un lugar para vivir, un futuro diferente”, expresó Riffos durante la ceremonia.

Entre los presentes estuvo la secretaria de Emergencias y Control de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, que acompañó a la novia al altar como madrina: "Fue algo muy emotivo, muy lindo. Nos habían pedido a todos los de la carpa médica que fuéramos las damas de honor".

Neuquén Luciana Ortiz Luna acompañó a la novia hasta el altar. LM Neuquén

Por su parte, el sacerdote Diego Canale destacó: "Gracias por abrir el corazón y dejarnos participar de su alegría. La carpa del encuentro tiene eso: a veces traemos dolores, penas, pero también sueños y es una gran alegría".

Finalmente, el pastor Mauricio, que ofició la ceremonia, compartió su propio testimonio de superación tras atravesar adicciones y haber vivido en la calle.

Hoy, la pareja continúa capacitándose con la meta de dejar atrás la situación de calle y construir juntos un nuevo comienzo en Neuquén.