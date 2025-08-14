Gerente de un supermercado usó a un cartonero para robar millones de pesos en carne y queso

Ocurrió en Neuquén. Se trata de Cristian Poblete Torres, gerente del supermercado donde cometió el ilícito e hijo Marisa Torres, la principal candidata por el partido Desarrollo Ciudadano.

Detuvieron al hijo de una candidata a senadora que se robó kilos de carne y queso valuado en millones.

Un escándalo político y judicial sacude a Neuquén luego de que Cristian Javier Poblete Torres, gerente de la sucursal de La Anónima en Plottier e hijo de la candidata a senadora provincial Marisa Torres San Juan, fuera detenido acusado de participar en un millonario robo de mercadería.

El hecho se descubrió el pasado domingo 10 de agosto a las 13:15, cuando personal de la División Robos y Hurtos de la Policía detectó una camioneta estacionada en el sector de carga y descarga del supermercado.

La mercadería que robó el hijo de la candidata Según precisó LM Neuquén, en su interior hallaron 103 kilos de queso de las marcas La Paulina y Noalsa, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre, con un valor total estimado en 2,5 millones de pesos.

Neuquén Cristian Javier Poblete Torres es el gerente del supermercado donde cometió el robo de mercadería. Según la investigación, Poblete Torres, de 36 años, habría aprovechado su cargo jerárquico para evadir los controles internos y facilitar la salida de los productos. La maniobra consistía en que un cartonero, también detenido, retiraba la mercadería junto con residuos, simulando tareas de recolección. Todo lo sustraído fue incautado y restituido a la sucursal por orden de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

El caso adquirió relevancia política al confirmarse que la madre del detenido, Marisa Torres San Juan, es la primera candidata a senadora provincial por el partido Desarrollo Ciudadano, fuerza con la que la exvicegobernadora destituida Gloria Ruiz busca llegar a la Legislatura como diputada.