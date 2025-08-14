14 de agosto de 2025 - 11:52

Gerente de un supermercado usó a un cartonero para robar millones de pesos en carne y queso

Ocurrió en Neuquén. Se trata de Cristian Poblete Torres, gerente del supermercado donde cometió el ilícito e hijo Marisa Torres, la principal candidata por el partido Desarrollo Ciudadano.

Detuvieron al hijo de una candidata a senadora que se robó kilos de carne y queso valuado en millones.

Detuvieron al hijo de una candidata a senadora que se robó kilos de carne y queso valuado en millones.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un escándalo político y judicial sacude a Neuquén luego de que Cristian Javier Poblete Torres, gerente de la sucursal de La Anónima en Plottier e hijo de la candidata a senadora provincial Marisa Torres San Juan, fuera detenido acusado de participar en un millonario robo de mercadería.

Leé además

arrastrada en plena via publica: el violento robo que sufrio la hermana de yanina latorre

Arrastrada en plena vía pública: el violento robo que sufrió la hermana de Yanina Latorre

Por Redacción Espectáculos
Así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Video: así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Por Redacción Policiales

El hecho se descubrió el pasado domingo 10 de agosto a las 13:15, cuando personal de la División Robos y Hurtos de la Policía detectó una camioneta estacionada en el sector de carga y descarga del supermercado.

La mercadería que robó el hijo de la candidata

Según precisó LM Neuquén, en su interior hallaron 103 kilos de queso de las marcas La Paulina y Noalsa, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre, con un valor total estimado en 2,5 millones de pesos.

Neuquén
Cristian Javier Poblete Torres es el gerente del supermercado donde cometió el robo de mercadería.

Cristian Javier Poblete Torres es el gerente del supermercado donde cometió el robo de mercadería.

Según la investigación, Poblete Torres, de 36 años, habría aprovechado su cargo jerárquico para evadir los controles internos y facilitar la salida de los productos. La maniobra consistía en que un cartonero, también detenido, retiraba la mercadería junto con residuos, simulando tareas de recolección. Todo lo sustraído fue incautado y restituido a la sucursal por orden de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

El caso adquirió relevancia política al confirmarse que la madre del detenido, Marisa Torres San Juan, es la primera candidata a senadora provincial por el partido Desarrollo Ciudadano, fuerza con la que la exvicegobernadora destituida Gloria Ruiz busca llegar a la Legislatura como diputada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un joven de 18 años quedó detenido en Las Heras tras el intento de vender una moto robada. 

Las Heras: detuvieron a un joven que intentaba vender una moto robada

Por Redacción Policiales
Así funciona el nuevo fraude por correo electrónico que apunta a tus cuentas bancarias

Así funciona el nuevo fraude por correo electrónico que apunta a tus cuentas bancarias

Por Redacción Sociedad
Turista malasio denunció haber sido drogado y robado por un “viudo negro” en Mendoza  

Turista malasio denunció que fue víctima de un "viudo negro" en Mendoza: asegura que lo drogó y le robó miles de dólares

Por Redacción Policiales
un nuevo robo en vivo: la polemica decision de lali esposito en la voz argentina

Un nuevo robo en vivo: la polémica decisión de Lali Espósito en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos