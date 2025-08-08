Así funciona el nuevo fraude por correo electrónico que apunta a tus cuentas bancarias

Hace poco, especialistas y empresas de ciberseguridad advirtieron sobre una novedosa modalidad de estafa virtual que circula por correo electrónico y afecta a usuarios de distintas plataformas. El engaño aprovecha los enlaces de “cancelar suscripción” que suelen aparecer al final de mensajes promocionales o correos de servicios.

Sin que el usuario lo sospeche, al hacer clic puede ser redirigido a una página falsa , diseñada para robar contraseñas bancarias , obtener datos personales o instalar malware en el dispositivo.

Un informe de la empresa DNSFilter reveló que uno de cada 644 clics registrados en enlaces con la frase “cancelar suscripción” terminó en un sitio malicioso. Esto representa una amenaza directa para quienes intentan dejar de recibir publicidad y, en cambio, terminan expuestos a ciberdelincuentes .

Los atacantes envían un correo con apariencia legítima , usando imágenes, estilos y logos similares a los originales para pasar desapercibidos. Ante la molestia de los mensajes reiterados, la persona hace clic en el enlace sin verificar su autenticidad.

Histórica condena por ciberestafas: un banco deberá pagarle más de $140 millones a una pyme. Foto: Imagen ilustrativa / Los Andes.

Las estafas virtuales han crecido casi un 200% en el último trimestre del año en el país y Mendoza no está exenta de los ciberdelincuentes. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Objetivos y riesgos

El fin principal es obtener credenciales bancarias o contraseñas, aunque la metodología también permite:

Comprobar la validez de la cuenta de correo.

Enviar mensajes fraudulentos posteriores.

Suplantar identidades digitales.

Introducir malware y comprometer datos locales.

Los dispositivos sin antivirus actualizado o con baja protección son especialmente vulnerables a estas infecciones.

Recomendaciones para evitar la estafa

Expertos en ciberseguridad destacaron que este fraude se apoya en la ingeniería social y en la costumbre de “limpiar” el correo electrónico. Para reducir riesgos, aconsejan:

Verificar siempre el remitente del mensaje y desconfiar de direcciones extrañas o con errores ortográficos.

del mensaje y desconfiar de direcciones extrañas o con errores ortográficos. Evitar hacer clic directo en enlaces de “cancelar suscripción” si hay dudas sobre su origen.

en enlaces de “cancelar suscripción” si hay dudas sobre su origen. Acceder manualmente a la página oficial del servicio desde el navegador para gestionar bajas o cambios.

a la página oficial del servicio desde el navegador para gestionar bajas o cambios. Mantener el sistema operativo y aplicaciones actualizadas y contar con antivirus activo.

y contar con antivirus activo. Usar servicios de filtrado DNS para bloquear sitios maliciosos antes de que se carguen.

para bloquear sitios maliciosos antes de que se carguen. Activar verificación en dos pasos en cuentas bancarias y plataformas críticas.

Un recurso cotidiano convertido en amenaza

Según DNSFilter, los ciberdelincuentes perfeccionaron el diseño visual de estos correos, incorporando logos, colores y tipografías de marcas reconocidas para reducir la sospecha y aumentar la tasa de clics.

Lo que antes era un simple recurso para salir de una lista comercial, hoy exige atención y controles manuales. El incremento de correos fraudulentos obligó a usuarios y empresas a reforzar las estrategias de higiene digital y prevención.

Si bien las herramientas de ciberseguridad mejoraron la detección de amenazas, la última barrera es la decisión del destinatario. Identificar un remitente legítimo, ingresar a cuentas solo por vías oficiales y reconocer señales de fraude son claves para evitar el robo de información y el secuestro de identidades digitales.