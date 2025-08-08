8 de agosto de 2025 - 23:15

Así funciona el nuevo fraude por correo electrónico que apunta a tus cuentas bancarias

Un enlace común en correos electrónicos se convirtió en una peligrosa trampa que roba contraseñas y vacía cuentas bancarias en segundos. Qué dicen los expertos.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Hace poco, especialistas y empresas de ciberseguridad advirtieron sobre una novedosa modalidad de estafa virtual que circula por correo electrónico y afecta a usuarios de distintas plataformas. El engaño aprovecha los enlaces de “cancelar suscripción” que suelen aparecer al final de mensajes promocionales o correos de servicios.

Sin que el usuario lo sospeche, al hacer clic puede ser redirigido a una página falsa, diseñada para robar contraseñas bancarias, obtener datos personales o instalar malware en el dispositivo.

Cómo funciona la maniobra

Los atacantes envían un correo con apariencia legítima, usando imágenes, estilos y logos similares a los originales para pasar desapercibidos. Ante la molestia de los mensajes reiterados, la persona hace clic en el enlace sin verificar su autenticidad.

  • En algunos casos, el usuario es dirigido a una web que imita el sitio real, donde se le solicita ingresar credenciales de acceso, correo o claves bancarias.
  • En otros, el simple acceso al sitio falso descarga programas maliciosos capaces de tomar control del dispositivo o espiar la información.

Objetivos y riesgos

El fin principal es obtener credenciales bancarias o contraseñas, aunque la metodología también permite:

  • Comprobar la validez de la cuenta de correo.
  • Enviar mensajes fraudulentos posteriores.
  • Suplantar identidades digitales.
  • Introducir malware y comprometer datos locales.

Los dispositivos sin antivirus actualizado o con baja protección son especialmente vulnerables a estas infecciones.

Recomendaciones para evitar la estafa

Expertos en ciberseguridad destacaron que este fraude se apoya en la ingeniería social y en la costumbre de “limpiar” el correo electrónico. Para reducir riesgos, aconsejan:

  • Verificar siempre el remitente del mensaje y desconfiar de direcciones extrañas o con errores ortográficos.
  • Evitar hacer clic directo en enlaces de “cancelar suscripción” si hay dudas sobre su origen.
  • Acceder manualmente a la página oficial del servicio desde el navegador para gestionar bajas o cambios.
  • Mantener el sistema operativo y aplicaciones actualizadas y contar con antivirus activo.
  • Usar servicios de filtrado DNS para bloquear sitios maliciosos antes de que se carguen.
  • Activar verificación en dos pasos en cuentas bancarias y plataformas críticas.

Un recurso cotidiano convertido en amenaza

Según DNSFilter, los ciberdelincuentes perfeccionaron el diseño visual de estos correos, incorporando logos, colores y tipografías de marcas reconocidas para reducir la sospecha y aumentar la tasa de clics.

Lo que antes era un simple recurso para salir de una lista comercial, hoy exige atención y controles manuales. El incremento de correos fraudulentos obligó a usuarios y empresas a reforzar las estrategias de higiene digital y prevención.

Si bien las herramientas de ciberseguridad mejoraron la detección de amenazas, la última barrera es la decisión del destinatario. Identificar un remitente legítimo, ingresar a cuentas solo por vías oficiales y reconocer señales de fraude son claves para evitar el robo de información y el secuestro de identidades digitales.

